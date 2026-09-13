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Термопот Vitek VT-7101 4.2л. 730Вт черный/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопот Vitek VT-7101 4.2л. 730Вт черный/серебристый

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Термопот Vitek VT-7101 4.2л. 730Вт черный/серебристый - фото 1
Термопот Vitek VT-7101 4.2л. 730Вт черный/серебристый - фото 2
Термопот Vitek VT-7101 4.2л. 730Вт черный/серебристый - фото 3
Термопот Vitek VT-7101 4.2л. 730Вт черный/серебристый - фото 4
Термопот Vitek VT-7101 4.2л. 730Вт черный/серебристый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Мощность, Вт
730
  • Термопот Vitek VT-7101 4.2л. 730Вт черный/серебристый - фото 1
  • Термопот Vitek VT-7101 4.2л. 730Вт черный/серебристый - фото 2
  • Термопот Vitek VT-7101 4.2л. 730Вт черный/серебристый - фото 3
  • Термопот Vitek VT-7101 4.2л. 730Вт черный/серебристый - фото 4
  • Термопот Vitek VT-7101 4.2л. 730Вт черный/серебристый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704130
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Мощность, Вт
730
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х27х27
Вес, кг.
3.1

Описание товара Термопот Vitek VT-7101 4.2л. 730Вт черный/серебристый

Объем 4.2 л; мощность 730 Вт; режим подачи воды: помповый, нажатием чашкой; тип нагревательного элемента закрытая спираль; материал корпуса металл; терморегулятор.



Теги товара: металлические

Отзывы о товаре Термопот Vitek VT-7101 4.2л. 730Вт черный/серебристый




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Мощность, Вт
730
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Описание
Объем 4.2 л; мощность 730 Вт; режим подачи воды: помповый, нажатием чашкой; тип нагревательного элемента закрытая спираль; материал корпуса металл; терморегулятор.


Теги товара: металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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