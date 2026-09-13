Чайник электрический Hyundai HYK-G4034
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G4034
Корпус электрочайника Hyundai HYK-G4034 выполнен из сочетания материалов, обеспечивающих высокую надежность и хорошую теплоизоляцию. В прибор помещается до 1.8 л воды, которые нагреваются до состояния кипятка всего за пару минут. Это возможно благодаря эргономичному нагревательному элементу, спрятанному в подставку устройства. Она обладает мощностью 2200 Вт и позволяет чайнику крутиться на 360 градусов. Это удобно, потому что позволяет быстро поставить воду без каких-либо проблем. В конце каждого цикла нагрева Hyundai HYK-G4034 выключается автоматически, а в процессе вода красиво подсвечивается. В носик чайника интегрирован удобный фильтр, который очищает воду от мелких частиц накипи при наливании. Он представляет собой сетку с небольшими отверстиями. Крышка чайника не открывается, как у многих других моделей, а снимается полностью. Эта особенность обеспечивает наиболее удобный налив жидкости. Корпус Hyundai HYK-G4034 изготовлен из пластика и стекла. Оба этих материала отлично держат температуру и не выделяют вредных примесей при нагреве. На полупрозрачных боках чайника нанесены отметки о том, сколько в него залито воды. Причем измерение указано как в литрах, так и в чашках.
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Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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