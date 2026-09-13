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Миксер ручной Vitek VT-1420 400Вт белый/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер ручной Vitek VT-1420 400Вт белый/серебристый

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Миксер ручной Vitek VT-1420 400Вт белый/серебристый - фото 1
Миксер ручной Vitek VT-1420 400Вт белый/серебристый - фото 2
Миксер ручной Vitek VT-1420 400Вт белый/серебристый - фото 3
Миксер ручной Vitek VT-1420 400Вт белый/серебристый - фото 4
Миксер ручной Vitek VT-1420 400Вт белый/серебристый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
400
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Чаша
Нет
Материал чаши
нет
  • Миксер ручной Vitek VT-1420 400Вт белый/серебристый - фото 1
  • Миксер ручной Vitek VT-1420 400Вт белый/серебристый - фото 2
  • Миксер ручной Vitek VT-1420 400Вт белый/серебристый - фото 3
  • Миксер ручной Vitek VT-1420 400Вт белый/серебристый - фото 4
  • Миксер ручной Vitek VT-1420 400Вт белый/серебристый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704100
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Дисплей
нет
Мощность, Вт
400
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.2
Чаша
Нет
Материал чаши
нет
Количество насадок
4
Насадки
насадка-крюк, насадка-венчик
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х15
Вес, г.
813

Описание товара Миксер ручной Vitek VT-1420 400Вт белый/серебристый

Миксер Vitek VT-1420 ? надежный прибор, предназначенный для быстрого взбивания крема, яичных белков. Конструкция венчиков с широкими лопастями позволяет эффективно перемешивать различные ингредиенты для получения однородной консистенции. Мощность устройства соответствует 400 Вт: мотор с такой мощностью эффективно справляется с любыми задачами, даже если вы всегда работаете на максимальной скорости. Всего миксер поддерживает 5 скоростных режимов, переключатель которых расположен в верхней части корпуса на ручке. Корпус Vitek VT-1420 произведен из пластика. Широкая ручка обеспечивает комфортный хват, что позволит взбивать продукты, в течение долгого времени держа прибор в руке. Помимо двух венчиков устройство использует два хромированных крюка, с которыми вам будет легко замешать тесто любой консистенции. Для отсоединения насадок можно воспользоваться специальной кнопкой. Прибор обладает защитой от перегрева благодаря реализованной в корпусе системе охлаждения.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Миксер ручной Vitek VT-1420 400Вт белый/серебристый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Дисплей
нет
Мощность, Вт
400
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.2
Развернуть
Чаша
Нет
Материал чаши
нет
Количество насадок
4
Насадки
насадка-крюк, насадка-венчик
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер Vitek VT-1420 ? надежный прибор, предназначенный для быстрого взбивания крема, яичных белков. Конструкция венчиков с широкими лопастями позволяет эффективно перемешивать различные ингредиенты для получения однородной консистенции. Мощность устройства соответствует 400 Вт: мотор с такой мощностью эффективно справляется с любыми задачами, даже если вы всегда работаете на максимальной скорости. Всего миксер поддерживает 5 скоростных режимов, переключатель которых расположен в верхней части корпуса на ручке. Корпус Vitek VT-1420 произведен из пластика. Широкая ручка обеспечивает комфортный хват, что позволит взбивать продукты, в течение долгого времени держа прибор в руке. Помимо двух венчиков устройство использует два хромированных крюка, с которыми вам будет легко замешать тесто любой консистенции. Для отсоединения насадок можно воспользоваться специальной кнопкой. Прибор обладает защитой от перегрева благодаря реализованной в корпусе системе охлаждения.


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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