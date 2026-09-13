Миксер ручной Vitek VT-1420 400Вт белый/серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Миксер ручной Vitek VT-1420 400Вт белый/серебристый
Миксер Vitek VT-1420 ? надежный прибор, предназначенный для быстрого взбивания крема, яичных белков. Конструкция венчиков с широкими лопастями позволяет эффективно перемешивать различные ингредиенты для получения однородной консистенции. Мощность устройства соответствует 400 Вт: мотор с такой мощностью эффективно справляется с любыми задачами, даже если вы всегда работаете на максимальной скорости. Всего миксер поддерживает 5 скоростных режимов, переключатель которых расположен в верхней части корпуса на ручке. Корпус Vitek VT-1420 произведен из пластика. Широкая ручка обеспечивает комфортный хват, что позволит взбивать продукты, в течение долгого времени держа прибор в руке. Помимо двух венчиков устройство использует два хромированных крюка, с которыми вам будет легко замешать тесто любой консистенции. Для отсоединения насадок можно воспользоваться специальной кнопкой. Прибор обладает защитой от перегрева благодаря реализованной в корпусе системе охлаждения.
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Теги товара: пластиковые
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Теги товара: пластиковые
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