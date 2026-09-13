Измельчитель ручной Vitek VT-1639 0.5л. 400Вт белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Количество ножей
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704092
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Количество ножей
2
Цвет
белый, бирюзовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х30х29
Вес, кг.
1.1
Описание товара Измельчитель ручной Vitek VT-1639 0.5л. 400Вт белый
Станет незаменимым помощником на кухне! Имеет 2 скоростных режима, благодаря которым вы сможете измельчать продукты до желаемой степени. Прибор будет служить на протяжении многих лет, ведь его лезвия изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, а чаша объемом 0,5 л — из надежного пластика. Характеристики: Мощность: 400 Вт Количество скоростей: 2 Защита от перегрузки: есть Емкость чаши: 0.5 л Материал чаши: пластик Прорезиненные ножки: есть Нож из нержавеющей стали: есть Комплектация: Моторный блок, крышка чаши, нож, чаша, подставка, инструкция Материал корпуса: пластик
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Бренд
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Количество ножей
2
Цвет
белый, бирюзовый
Страна производитель
Китай
Станет незаменимым помощником на кухне! Имеет 2 скоростных режима, благодаря которым вы сможете измельчать продукты до желаемой степени. Прибор будет служить на протяжении многих лет, ведь его лезвия изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, а чаша объемом 0,5 л — из надежного пластика. Характеристики: Мощность: 400 Вт Количество скоростей: 2 Защита от перегрузки: есть Емкость чаши: 0.5 л Материал чаши: пластик Прорезиненные ножки: есть Нож из нержавеющей стали: есть Комплектация: Моторный блок, крышка чаши, нож, чаша, подставка, инструкция Материал корпуса: пластик
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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