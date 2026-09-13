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Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый

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Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый - фото 1
Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый - фото 2
Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый - фото 3
Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый - фото 4
Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый - фото 5
Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый - фото 6
Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый - фото 7
Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый - фото 8
Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый - фото 9
Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый - фото 10
Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый - фото 11
Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый - фото 12
Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый - фото 13
Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
  • Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый - фото 1
  • Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый - фото 2
  • Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый - фото 3
  • Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый - фото 4
  • Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый - фото 5
  • Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый - фото 6
  • Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый - фото 7
  • Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый - фото 8
  • Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый - фото 9
  • Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый - фото 10
  • Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый - фото 11
  • Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый - фото 12
  • Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый - фото 13
  • Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704076
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Термопоты
Размеры в упаковке, см
64х64х39
Вес, кг.
3.3

Описание товара Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый

Оригинальный термопот VT-1191 станет удачным приобретением для семьи. Компактный, с привлекательным дизайном. Он вместительный, не занимая значительного пространства на столе. Это позволит оборудовать с его помощью небольшую кухню. Внутренняя колба объемом 3.3 литра обеспечит всю семью водой нужной температуры. За счет специфики конструкции при работе на кипячение воды и поддержание температуры не происходит нагревание корпуса. Это удобно, так как предупреждает возникновение даже случайных ожогов.

Отзывы о товаре Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Термопоты
Описание
Оригинальный термопот VT-1191 станет удачным приобретением для семьи. Компактный, с привлекательным дизайном. Он вместительный, не занимая значительного пространства на столе. Это позволит оборудовать с его помощью небольшую кухню. Внутренняя колба объемом 3.3 литра обеспечит всю семью водой нужной температуры. За счет специфики конструкции при работе на кипячение воды и поддержание температуры не происходит нагревание корпуса. Это удобно, так как предупреждает возникновение даже случайных ожогов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термопот Vitek VT-1191 5.2л. 1650Вт темно-серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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