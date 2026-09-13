Блендер стационарный Rondell RDE-1254 1200Вт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703922
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
блендер, документация, упаковка
Функции и особенности
колка льда
Размеры в упаковке, см
31х29х23
Вес, кг.
5.19
Описание товара Блендер стационарный Rondell RDE-1254 1200Вт
Настольный блендер по достоинству оценят как любители, так и профессионалы. С его помощью приготовление соусов, муссов, супов-пюре, ледяной крошки и заготовок для блюд станет еще быстрее и удобнее. Для максимального комфорта в использовании, прибор оборудован противоскользящими прорезиненными ножками. В случае перегрева устройство автоматически прекращает работу. Купите настольный блендер RDE-1254 и получите прибор, способный открыть вам новые кулинарные горизонты!
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
блендер, документация, упаковка
Функции и особенности
колка льда
Настольный блендер по достоинству оценят как любители, так и профессионалы. С его помощью приготовление соусов, муссов, супов-пюре, ледяной крошки и заготовок для блюд станет еще быстрее и удобнее. Для максимального комфорта в использовании, прибор оборудован противоскользящими прорезиненными ножками. В случае перегрева устройство автоматически прекращает работу. Купите настольный блендер RDE-1254 и получите прибор, способный открыть вам новые кулинарные горизонты!
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
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