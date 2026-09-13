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Пылесос Vitek VT-8117 BK 2200Вт черный/медный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Vitek VT-8117 BK 2200Вт черный/медный

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Пылесос Vitek VT-8117 BK 2200Вт черный/медный - фото 1
Пылесос Vitek VT-8117 BK 2200Вт черный/медный - фото 2
Пылесос Vitek VT-8117 BK 2200Вт черный/медный - фото 3
Пылесос Vitek VT-8117 BK 2200Вт черный/медный - фото 4
Пылесос Vitek VT-8117 BK 2200Вт черный/медный - фото 5
Пылесос Vitek VT-8117 BK 2200Вт черный/медный - фото 6
Пылесос Vitek VT-8117 BK 2200Вт черный/медный - фото 7
Пылесос Vitek VT-8117 BK 2200Вт черный/медный - фото 8
Пылесос Vitek VT-8117 BK 2200Вт черный/медный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, держатель насадок, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
коричневый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.5 л
Мощность всасывания, Вт
450
  • Пылесос Vitek VT-8117 BK 2200Вт черный/медный - фото 1
  • Пылесос Vitek VT-8117 BK 2200Вт черный/медный - фото 2
  • Пылесос Vitek VT-8117 BK 2200Вт черный/медный - фото 3
  • Пылесос Vitek VT-8117 BK 2200Вт черный/медный - фото 4
  • Пылесос Vitek VT-8117 BK 2200Вт черный/медный - фото 5
  • Пылесос Vitek VT-8117 BK 2200Вт черный/медный - фото 6
  • Пылесос Vitek VT-8117 BK 2200Вт черный/медный - фото 7
  • Пылесос Vitek VT-8117 BK 2200Вт черный/медный - фото 8
  • Пылесос Vitek VT-8117 BK 2200Вт черный/медный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703870
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, держатель насадок, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
коричневый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура, индикатор заполнения пылесборника
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
450
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х29
Вес, кг.
7.1

Описание товара Пылесос Vitek VT-8117 BK 2200Вт черный/медный

Пылесос VITEK VT-8117 (BK) – удобный бытовой прибор для осуществления сухой уборки. Устройство представлено в обтекаемом коричневом корпусе с телескопической трубой, регулятором мощности и съемным контейнером на 2.5 л. Эффективность качества уборки улучшена благодаря четырем степенями фильтрации, циклонному и фильтру тонкой очистки. Прибор VITEK VT-8117 (BK) работает с мощностью всасывания 450 Вт, действуя от стандартной электросети. Комфортной эксплуатации способствует ножной переключатель, понятный индикатор для оповещения о заполнении мешка и система автоматического сматывания кабеля. Комплектация дополнена держателем аксессуаров, щелевой, комбинированной и насадкой для ухода за мебелью.

Отзывы о товаре Пылесос Vitek VT-8117 BK 2200Вт черный/медный




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, держатель насадок, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
коричневый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура, индикатор заполнения пылесборника
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
450
Развернуть
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос VITEK VT-8117 (BK) – удобный бытовой прибор для осуществления сухой уборки. Устройство представлено в обтекаемом коричневом корпусе с телескопической трубой, регулятором мощности и съемным контейнером на 2.5 л. Эффективность качества уборки улучшена благодаря четырем степенями фильтрации, циклонному и фильтру тонкой очистки. Прибор VITEK VT-8117 (BK) работает с мощностью всасывания 450 Вт, действуя от стандартной электросети. Комфортной эксплуатации способствует ножной переключатель, понятный индикатор для оповещения о заполнении мешка и система автоматического сматывания кабеля. Комплектация дополнена держателем аксессуаров, щелевой, комбинированной и насадкой для ухода за мебелью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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