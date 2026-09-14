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Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий

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Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 1
Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 2
Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 3
Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 4
Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 5
Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 6
Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 7
Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 8
Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 9
Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 10
Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 11
Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 12
Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 13
Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 14
Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 15
Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 16
Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая
Комплектация
2 в 1
Цвет
зеленый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.5 л
Уровень шума, дБ
83
Мощность всасывания, Вт
460
  • Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 1
  • Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 2
  • Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 3
  • Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 4
  • Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 5
  • Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 6
  • Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 7
  • Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 8
  • Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 9
  • Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 10
  • Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 11
  • Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 12
  • Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 13
  • Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 14
  • Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 15
  • Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 16
  • Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726858
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип уборки
сухая
Комплектация
2 в 1
Цвет
зеленый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.5 л
Уровень шума, дБ
83
Функции и особенности
Дистанционное управление, Циклонный фильтр EZClean Cyclone, Мешок для пыли всегда на месте, Шланг не перекручивается
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
460
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
54х31х30
Вес, кг.
8

Описание товара Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий

Пылесос SAMSUNG VC20M2540JN/EV - высокая мощность всасывания обеспечивает тщательное очищение ковров и твердых поверхностей. Эргономичная нескользящая ручка Easy Grip обеспечивает простое и комфортное использование. Шланг может поворачиваться на 360 градусов, благодаря чему он не перекручивается при движении. Перемещайтесь в любом направлении легко и без усилий. Теперь вы можете пылесосить без дополнительных усилий. Легкодоступный аксессуар "2-в-1" размещён под ручкой на корпусе. Его удобно доставать и использовать, когда вы хотите почистить мебель или добраться до узких труднодоступных мест. Благодаря антиаллергенной технологии фильтрации (Advanced Allergen Filtration) в атмосфере вашего дома остается минимальное количество мелкой пыли и аллергенов. Вы не забудете установить пылесборник специальная блокировка не позволит вам закрыть крышку, если пылесборник не установлен. Центробежные силы, используемые в уникальном фильтре EZClean Cyclone, позволяют отделить крупный мусор. Поскольку в мешок для сбора пыли попадают только мелкие частицы пыли, сила всасывания остается на постоянном уровне в 4 раза дольше, чем в обычных пылесосах Samsung. Благодаря фильтру EZClean Cyclone вам не нужно часто менять мешки для сбора пыли, что экономит расходы. Заполненность фильтра легко проверить благодаря расположению на ручке . Всё что потребуется для очистки контейнера — вынуть центральный стержень и высыпать содержимое. Ваши руки останутся чистыми. Большие прорезиненные колеса позволяют перемещать пылесос по дому, не царапая пол.

Отзывы о товаре Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип уборки
сухая
Комплектация
2 в 1
Цвет
зеленый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.5 л
Уровень шума, дБ
83
Функции и особенности
Дистанционное управление, Циклонный фильтр EZClean Cyclone, Мешок для пыли всегда на месте, Шланг не перекручивается
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
460
Развернуть
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Пылесос SAMSUNG VC20M2540JN/EV - высокая мощность всасывания обеспечивает тщательное очищение ковров и твердых поверхностей. Эргономичная нескользящая ручка Easy Grip обеспечивает простое и комфортное использование. Шланг может поворачиваться на 360 градусов, благодаря чему он не перекручивается при движении. Перемещайтесь в любом направлении легко и без усилий. Теперь вы можете пылесосить без дополнительных усилий. Легкодоступный аксессуар "2-в-1" размещён под ручкой на корпусе. Его удобно доставать и использовать, когда вы хотите почистить мебель или добраться до узких труднодоступных мест. Благодаря антиаллергенной технологии фильтрации (Advanced Allergen Filtration) в атмосфере вашего дома остается минимальное количество мелкой пыли и аллергенов. Вы не забудете установить пылесборник специальная блокировка не позволит вам закрыть крышку, если пылесборник не установлен. Центробежные силы, используемые в уникальном фильтре EZClean Cyclone, позволяют отделить крупный мусор. Поскольку в мешок для сбора пыли попадают только мелкие частицы пыли, сила всасывания остается на постоянном уровне в 4 раза дольше, чем в обычных пылесосах Samsung. Благодаря фильтру EZClean Cyclone вам не нужно часто менять мешки для сбора пыли, что экономит расходы. Заполненность фильтра легко проверить благодаря расположению на ручке . Всё что потребуется для очистки контейнера — вынуть центральный стержень и высыпать содержимое. Ваши руки останутся чистыми. Большие прорезиненные колеса позволяют перемещать пылесос по дому, не царапая пол.
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Отзывы


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