Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий
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Характеристики
Описание товара Samsung VC20M2540JN/EV с мешком для сбора пыли, 2000 Вт, синий
Пылесос SAMSUNG VC20M2540JN/EV - высокая мощность всасывания обеспечивает тщательное очищение ковров и твердых поверхностей. Эргономичная нескользящая ручка Easy Grip обеспечивает простое и комфортное использование. Шланг может поворачиваться на 360 градусов, благодаря чему он не перекручивается при движении. Перемещайтесь в любом направлении легко и без усилий. Теперь вы можете пылесосить без дополнительных усилий. Легкодоступный аксессуар "2-в-1" размещён под ручкой на корпусе. Его удобно доставать и использовать, когда вы хотите почистить мебель или добраться до узких труднодоступных мест. Благодаря антиаллергенной технологии фильтрации (Advanced Allergen Filtration) в атмосфере вашего дома остается минимальное количество мелкой пыли и аллергенов. Вы не забудете установить пылесборник специальная блокировка не позволит вам закрыть крышку, если пылесборник не установлен. Центробежные силы, используемые в уникальном фильтре EZClean Cyclone, позволяют отделить крупный мусор. Поскольку в мешок для сбора пыли попадают только мелкие частицы пыли, сила всасывания остается на постоянном уровне в 4 раза дольше, чем в обычных пылесосах Samsung. Благодаря фильтру EZClean Cyclone вам не нужно часто менять мешки для сбора пыли, что экономит расходы. Заполненность фильтра легко проверить благодаря расположению на ручке . Всё что потребуется для очистки контейнера — вынуть центральный стержень и высыпать содержимое. Ваши руки останутся чистыми. Большие прорезиненные колеса позволяют перемещать пылесос по дому, не царапая пол.
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Теги товара: мощные, для сухой уборки
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Теги товара: мощные, для сухой уборки
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