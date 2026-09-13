Top.Mail.Ru
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2093 19л. 700Вт черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволновая печь Hyundai HYM-M2093 19л. 700Вт черная

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2093 19л. 700Вт черная - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2093 19л. 700Вт черная - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2093 19л. 700Вт черная - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2093 19л. 700Вт черная - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2093 19л. 700Вт черная - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2093 19л. 700Вт черная - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2093 19л. 700Вт черная - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2093 19л. 700Вт черная - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2093 19л. 700Вт черная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
19
Расположение
отдельностоящая
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Управление
механическое
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2093 19л. 700Вт черная - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2093 19л. 700Вт черная - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2093 19л. 700Вт черная - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2093 19л. 700Вт черная - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2093 19л. 700Вт черная - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2093 19л. 700Вт черная - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2093 19л. 700Вт черная - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2093 19л. 700Вт черная - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2093 19л. 700Вт черная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703863
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль легкой очистки
Прочее
звуковой сигнал, 6 режимов
Страна производства
Республика Корея
Тип
отдельностоящая
Функции и особенности
таймер
Объем
19
Расположение
отдельностоящая
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Управление
механическое
Инверторная технология
да
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
42x24x33см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х35х27
Вес, кг.
11.09

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2093 19л. 700Вт черная

Микроволновая печь обладает эргономичным дизайном, который будет отлично смотреться на любой кухне. Данная модель станет отличным помощником для приготовления ваших любимых блюд.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2093 19л. 700Вт черная




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль легкой очистки
Прочее
звуковой сигнал, 6 режимов
Страна производства
Республика Корея
Тип
отдельностоящая
Функции и особенности
таймер
Объем
19
Расположение
отдельностоящая
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Развернуть
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Управление
механическое
Инверторная технология
да
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
42x24x33см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь обладает эргономичным дизайном, который будет отлично смотреться на любой кухне. Данная модель станет отличным помощником для приготовления ваших любимых блюд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Hyundai HYM-M2093 19л. 700Вт черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...