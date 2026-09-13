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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная

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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 14
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 15
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 16
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 17
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 18
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 19
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 14
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 15
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 16
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 17
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 18
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 19
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703827
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
44.6x24.3x33.6 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х36х27
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная

Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 с элегантным черным дизайном поможет быстро подогреть готовое блюдо прямо в тарелках для подачи. Вы легко разберетесь в поворотных рычагах, а дверь откроете с помощью кнопки. Камера на 20 л дополнена удобным поворотным столом со стеклянным блюдом. Прибор Hyundai HYM-M2045 обладает шестью уровнями мощности микроволн вплоть до 700 Вт. Таймер на 30 минут позволит размораживать большие объемы продуктов. Микроволновка весит 9.4 кг и обладает размерами 44.6x24.3x33.6 см.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Развернуть
Габариты
44.6x24.3x33.6 см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2045 с элегантным черным дизайном поможет быстро подогреть готовое блюдо прямо в тарелках для подачи. Вы легко разберетесь в поворотных рычагах, а дверь откроете с помощью кнопки. Камера на 20 л дополнена удобным поворотным столом со стеклянным блюдом. Прибор Hyundai HYM-M2045 обладает шестью уровнями мощности микроволн вплоть до 700 Вт. Таймер на 30 минут позволит размораживать большие объемы продуктов. Микроволновка весит 9.4 кг и обладает размерами 44.6x24.3x33.6 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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