Чайник электрический Hyundai HYK-S3809
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S3809
Обеспечит быстрый нагрев воды чайник HYUNDAI HYK-S3809 мощностью 2200 Вт объемом 1.7 л со скрытым нагревательным элементом. Обладает подсветкой воды, цветовая гамма которой меняется в зависимости от режима температуры (всего 5, с регулировкой). Устанавливается на вращающейся на 360 градусов подставке. Оснащен индикаторами включения и уровня воды. Фильтр в носике чайника не допускает попадания накипи в чашки. Предусмотрены функции автоматического отключения, защиты от включения без воды, поддержания температуры. Обеспечивается блокировка крышки во время нагревания и кипения воды. Открыть ее можно нажатием специальной кнопки. Предусмотрены звуковой сигнал при закипании и эффектная подсветка воды.
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Теги товара: с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, черные
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, серые
Теги товара: с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, черные
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