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Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Hyundai HYK-S3809

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Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 11
Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 12
Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 13
Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 14
Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 15
Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 16
Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 17
Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 18
Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 19
Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 20
Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 21
Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 22
Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 23
Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
Стекло, Пластик
Подсветка
есть
Габариты (ВxГxШ), мм
235x220x185
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 11
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 12
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 13
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 14
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 15
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 16
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 17
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 18
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 19
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 20
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 21
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 22
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 23
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3809 - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703760
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
22
Дополнительная информация
индикатор уровня воды, фильтр от накипи
Дополнительные функции
поддержание температуры, регулировка температуры нагрева
Дополнительный цвет
прозрачный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Прочее
индикация включения, термозависимая подсветка
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
Стекло, Пластик
Подсветка
есть
Терморегулятор
да
Габариты (ВxГxШ), мм
235x220x185
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х19
Вес, кг.
1.24

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S3809

Обеспечит быстрый нагрев воды чайник HYUNDAI HYK-S3809 мощностью 2200 Вт объемом 1.7 л со скрытым нагревательным элементом. Обладает подсветкой воды, цветовая гамма которой меняется в зависимости от режима температуры (всего 5, с регулировкой). Устанавливается на вращающейся на 360 градусов подставке. Оснащен индикаторами включения и уровня воды. Фильтр в носике чайника не допускает попадания накипи в чашки. Предусмотрены функции автоматического отключения, защиты от включения без воды, поддержания температуры. Обеспечивается блокировка крышки во время нагревания и кипения воды. Открыть ее можно нажатием специальной кнопки. Предусмотрены звуковой сигнал при закипании и эффектная подсветка воды.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-S3809




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
22
Дополнительная информация
индикатор уровня воды, фильтр от накипи
Дополнительные функции
поддержание температуры, регулировка температуры нагрева
Дополнительный цвет
прозрачный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Прочее
индикация включения, термозависимая подсветка
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Развернуть
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
Стекло, Пластик
Подсветка
есть
Терморегулятор
да
Габариты (ВxГxШ), мм
235x220x185
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечит быстрый нагрев воды чайник HYUNDAI HYK-S3809 мощностью 2200 Вт объемом 1.7 л со скрытым нагревательным элементом. Обладает подсветкой воды, цветовая гамма которой меняется в зависимости от режима температуры (всего 5, с регулировкой). Устанавливается на вращающейся на 360 градусов подставке. Оснащен индикаторами включения и уровня воды. Фильтр в носике чайника не допускает попадания накипи в чашки. Предусмотрены функции автоматического отключения, защиты от включения без воды, поддержания температуры. Обеспечивается блокировка крышки во время нагревания и кипения воды. Открыть ее можно нажатием специальной кнопки. Предусмотрены звуковой сигнал при закипании и эффектная подсветка воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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