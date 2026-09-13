Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2000 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703743
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Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х9
Вес, г.
613
Описание товара Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный
Чтобы быстро высушить волосы или сделать салонную укладку, отлично подойдёт фен Hyundai H-HDI0767 мощностью 2000 Вт. Он имеет два скоростных и три температурных режима, которые подходят для любого типа волос. Установлен нагревательный элемент с турмалиновым покрытием, а фильтр можно снять, почистить от мусора и пыли, а затем вставить обратно. Для более комфортного использования можно отдельно настроить воздушный поток и температурный режим, исходя из типа ваших волос. Режим подачи холодного воздуха и ионизация помогут сохранить укладку и сделают волосы эластичными и послушными. Если фен перегреется, то сработает защита от перегрева, и он отключится автоматически. Шнур имеет шарнирное крепление, благодаря чему он не перекручивается, а кольцо для подвешивания позволяет разместить фен на крючке в ванной. В комплекте идёт одна насадка-концентратор.
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Чтобы быстро высушить волосы или сделать салонную укладку, отлично подойдёт фен Hyundai H-HDI0767 мощностью 2000 Вт. Он имеет два скоростных и три температурных режима, которые подходят для любого типа волос. Установлен нагревательный элемент с турмалиновым покрытием, а фильтр можно снять, почистить от мусора и пыли, а затем вставить обратно. Для более комфортного использования можно отдельно настроить воздушный поток и температурный режим, исходя из типа ваших волос. Режим подачи холодного воздуха и ионизация помогут сохранить укладку и сделают волосы эластичными и послушными. Если фен перегреется, то сработает защита от перегрева, и он отключится автоматически. Шнур имеет шарнирное крепление, благодаря чему он не перекручивается, а кольцо для подвешивания позволяет разместить фен на крючке в ванной. В комплекте идёт одна насадка-концентратор.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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