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Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный

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Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный - фото 1
Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный - фото 2
Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный - фото 3
Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный - фото 4
Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный - фото 5
Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный - фото 6
Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный - фото 7
Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный - фото 8
Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный - фото 9
Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный - фото 10
Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный - фото 11
Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный - фото 12
Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Вертел
да
Объем
45 л
Максимальная температура
250 °C
Конвекция
да
Мощность
2000 Вт
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный - фото 1
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный - фото 2
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный - фото 3
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный - фото 4
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный - фото 5
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный - фото 6
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный - фото 7
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный - фото 8
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный - фото 9
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный - фото 10
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный - фото 11
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный - фото 12
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703678
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минипечи
Дополнительный цвет
черный
Индикаторы
включения
Основной цвет
серебро
Прочее
противень в комплекте, поддон для сбора крошек и масла
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
открытие дверцы - вниз, таймер, подсветка, 12 режимов работы
Вертел
да
Объем
45 л
Максимальная температура
250 °C
Конвекция
да
Управление
механическое
Мощность
2000 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х43х43
Вес, кг.
10.28

Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный

Hyundai MIO-HY076 – это полноценная духовка в формате компактной мини-печи. По функционалу прибор ничем не уступает полноценным духовым шкафам, но имеет более скромные габаритные размеры и может ставиться прямо поверх столешницы. Мощность данной модели составляет 2000 Ватт, а максимальная температура – 250 градусов. Этого достаточно, чтобы быстро прогреть печь до рабочей температуры и приготовить любое блюдо, требующее соответствующей термической обработки. Даже пиццу, тесто которой требует приготовления в течение короткого времени и на высоком жаре. Внутренний объём устройства вмещает до 45 литров. Этого пространства будет достаточно даже для большого блюда на всю семью. Hyundai MIO-HY076 работает в нескольких режимах: с конвекционным движением воздуха, с вертелом, а также и с тем, и с другим. Помимо этого, в приборе настраиваются и направления, с которых будет прогреваться пища: сверху, снизу или с обоих. Температура тоже устанавливается отдельно. За все эти параметры отвечают четыре поворотных регулятора, один нужен для выставления таймера. Для удобства данная модель оснащена эргономичной световой индикацией, показывающей, готова ли она к работе в заданном режиме. Дверца Hyundai MIO-HY076 выполнена из прозрачного стекла, чтобы за всем процессом приготовления можно было наблюдать снаружи. Кроме того, стекло обеспечивает превосходные изотермические свойства и эффективно удерживает жар. В комплекте с печью поставляется вертел, решетка-гриль и противень, а также два специальных ухвата под них.

Отзывы о товаре Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минипечи
Дополнительный цвет
черный
Индикаторы
включения
Основной цвет
серебро
Прочее
противень в комплекте, поддон для сбора крошек и масла
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
открытие дверцы - вниз, таймер, подсветка, 12 режимов работы
Вертел
да
Объем
45 л
Максимальная температура
250 °C
Конвекция
да
Развернуть
Управление
механическое
Мощность
2000 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai MIO-HY076 – это полноценная духовка в формате компактной мини-печи. По функционалу прибор ничем не уступает полноценным духовым шкафам, но имеет более скромные габаритные размеры и может ставиться прямо поверх столешницы. Мощность данной модели составляет 2000 Ватт, а максимальная температура – 250 градусов. Этого достаточно, чтобы быстро прогреть печь до рабочей температуры и приготовить любое блюдо, требующее соответствующей термической обработки. Даже пиццу, тесто которой требует приготовления в течение короткого времени и на высоком жаре. Внутренний объём устройства вмещает до 45 литров. Этого пространства будет достаточно даже для большого блюда на всю семью. Hyundai MIO-HY076 работает в нескольких режимах: с конвекционным движением воздуха, с вертелом, а также и с тем, и с другим. Помимо этого, в приборе настраиваются и направления, с которых будет прогреваться пища: сверху, снизу или с обоих. Температура тоже устанавливается отдельно. За все эти параметры отвечают четыре поворотных регулятора, один нужен для выставления таймера. Для удобства данная модель оснащена эргономичной световой индикацией, показывающей, готова ли она к работе в заданном режиме. Дверца Hyundai MIO-HY076 выполнена из прозрачного стекла, чтобы за всем процессом приготовления можно было наблюдать снаружи. Кроме того, стекло обеспечивает превосходные изотермические свойства и эффективно удерживает жар. В комплекте с печью поставляется вертел, решетка-гриль и противень, а также два специальных ухвата под них.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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