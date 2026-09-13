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Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
500
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3 л
Цвет
бежевый
Количество автоматических программ
11
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703647
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9 самых популярных авто программ приготовления, программа Мультишеф для полностью ручной настройки времени и температуры готовки, а так же функция подогрева и автоматического поддержания температуры после готовки.
Размеры в упаковке, см
35х30х27
Вес, кг.
3.5
Описание товара Мультиварка Hyundai HYMC-2408 3л 500Вт молочный/черный
Мультиварка Hyundai HYMC-2408 — это универсальный кухонный прибор, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. Она сочетает в себе эргономичный дизайн, компактные размеры и высокую функциональность. Прибор оснащен сенсорной панелью управления с интуитивно понятным интерфейсом. Вы сможете быстро настроить нужную температуру, программу или функцию. В мультиварке Hyundai HYMC-2408 есть множество программ приготовления: от варки каш и супов до выпечки и тушения. Благодаря функции «Мультишеф» вы сможете самостоятельно настраивать время и температуру приготовления. Также мультиварка имеет функцию подогрева и поддержания температуры, что позволит вам сохранить приготовленное блюдо горячим до подачи на стол. А функция очистки поможет быстро и легко помыть чашу после использования. Съемная крышка и клапан пара делают мультиварку удобной в использовании и уходе. Клапан пара легко снимается для очистки. Благодаря корейскому дизайну и компактным размерам, мультиварка Hyundai HYMC-2408 отлично впишется в любую кухню. Это надежный и функциональный прибор, который поможет вам готовить вкусные и здоровые блюда каждый день.
9 самых популярных авто программ приготовления, программа Мультишеф для полностью ручной настройки времени и температуры готовки, а так же функция подогрева и автоматического поддержания температуры после готовки.
Описание
Мультиварка Hyundai HYMC-2408 — это универсальный кухонный прибор, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. Она сочетает в себе эргономичный дизайн, компактные размеры и высокую функциональность. Прибор оснащен сенсорной панелью управления с интуитивно понятным интерфейсом. Вы сможете быстро настроить нужную температуру, программу или функцию. В мультиварке Hyundai HYMC-2408 есть множество программ приготовления: от варки каш и супов до выпечки и тушения. Благодаря функции «Мультишеф» вы сможете самостоятельно настраивать время и температуру приготовления. Также мультиварка имеет функцию подогрева и поддержания температуры, что позволит вам сохранить приготовленное блюдо горячим до подачи на стол. А функция очистки поможет быстро и легко помыть чашу после использования. Съемная крышка и клапан пара делают мультиварку удобной в использовании и уходе. Клапан пара легко снимается для очистки. Благодаря корейскому дизайну и компактным размерам, мультиварка Hyundai HYMC-2408 отлично впишется в любую кухню. Это надежный и функциональный прибор, который поможет вам готовить вкусные и здоровые блюда каждый день.
Мультиварка Hyundai HYMC-2408 3л 500Вт молочный/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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