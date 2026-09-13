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Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Hyundai HYK-G9408

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Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 11
Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 12
Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 13
Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 14
Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 15
Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 16
Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
240x220x160
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 11
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 12
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 13
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 14
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 15
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 16
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9408 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703646
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
чайник, подставка, крышка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
240x220x160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х20
Вес, кг.
1.79

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G9408

Стильный удобный электрический чайник. Обладает всем необходимым функционалом, может использоваться как домашних словиях, так офисах. Выполнен из качественных современных материалов.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-G9408




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
чайник, подставка, крышка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
240x220x160
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный удобный электрический чайник. Обладает всем необходимым функционалом, может использоваться как домашних словиях, так офисах. Выполнен из качественных современных материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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