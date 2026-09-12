Стол игровой Defender SCORPION BLACK
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Характеристики
Тип товара
Стол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702914
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.1х0.75х0.6
Вес, кг.
13.7
Описание товара Стол игровой Defender SCORPION BLACK
Игровой стол Defender Black Scorpion в черном цвете сделан из ДПК. Размеры стола составляют 110 см в ширину, 75 см в высоту и 60 см в глубину, что позволяет разместить все необходимое оборудование и аксессуары. Defender Assassin имеет крючок для наушников, подстаканник, кабель-канал и эргономичный вырез.
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Игровой стол Defender Black Scorpion в черном цвете сделан из ДПК. Размеры стола составляют 110 см в ширину, 75 см в высоту и 60 см в глубину, что позволяет разместить все необходимое оборудование и аксессуары. Defender Assassin имеет крючок для наушников, подстаканник, кабель-канал и эргономичный вырез.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, с регулировкой высоты, на металлокаркасе, прямые, черные
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