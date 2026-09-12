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Стол игровой Defender SCORPION BLACK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стол игровой Defender SCORPION BLACK

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Стол игровой Defender SCORPION BLACK - фото 1
Стол игровой Defender SCORPION BLACK - фото 2
Стол игровой Defender SCORPION BLACK - фото 3
Стол игровой Defender SCORPION BLACK - фото 4
Стол игровой Defender SCORPION BLACK - фото 5
Стол игровой Defender SCORPION BLACK - фото 6
Стол игровой Defender SCORPION BLACK - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
  • Стол игровой Defender SCORPION BLACK - фото 1
  • Стол игровой Defender SCORPION BLACK - фото 2
  • Стол игровой Defender SCORPION BLACK - фото 3
  • Стол игровой Defender SCORPION BLACK - фото 4
  • Стол игровой Defender SCORPION BLACK - фото 5
  • Стол игровой Defender SCORPION BLACK - фото 6
  • Стол игровой Defender SCORPION BLACK - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702914
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Стол
Размеры в упаковке, м
1.1х0.75х0.6
Вес, кг.
13.7

Описание товара Стол игровой Defender SCORPION BLACK

Игровой стол Defender Black Scorpion в черном цвете сделан из ДПК. Размеры стола составляют 110 см в ширину, 75 см в высоту и 60 см в глубину, что позволяет разместить все необходимое оборудование и аксессуары. Defender Assassin имеет крючок для наушников, подстаканник, кабель-канал и эргономичный вырез.

Отзывы о товаре Стол игровой Defender SCORPION BLACK




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Стол
Описание
Игровой стол Defender Black Scorpion в черном цвете сделан из ДПК. Размеры стола составляют 110 см в ширину, 75 см в высоту и 60 см в глубину, что позволяет разместить все необходимое оборудование и аксессуары. Defender Assassin имеет крючок для наушников, подстаканник, кабель-канал и эргономичный вырез.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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