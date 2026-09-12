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Подстолье Cactus CS-MDF-WT белый черный каркас белый 133x118x60см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Подстолье Cactus CS-MDF-WT белый черный каркас белый 133x118x60см

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Подстолье Cactus CS-MDF-WT белый черный каркас белый 133x118x60см - фото 1
Подстолье Cactus CS-MDF-WT белый черный каркас белый 133x118x60см - фото 2
Подстолье Cactus CS-MDF-WT белый черный каркас белый 133x118x60см - фото 3
Подстолье Cactus CS-MDF-WT белый черный каркас белый 133x118x60см - фото 4
Подстолье Cactus CS-MDF-WT белый черный каркас белый 133x118x60см - фото 5
Подстолье Cactus CS-MDF-WT белый черный каркас белый 133x118x60см - фото 6
Подстолье Cactus CS-MDF-WT белый черный каркас белый 133x118x60см - фото 7
Подстолье Cactus CS-MDF-WT белый черный каркас белый 133x118x60см - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подстолье
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
выравнивающие ножки
Материал столешницы
нет
Материал основания
металл
  • Подстолье Cactus CS-MDF-WT белый черный каркас белый 133x118x60см - фото 1
  • Подстолье Cactus CS-MDF-WT белый черный каркас белый 133x118x60см - фото 2
  • Подстолье Cactus CS-MDF-WT белый черный каркас белый 133x118x60см - фото 3
  • Подстолье Cactus CS-MDF-WT белый черный каркас белый 133x118x60см - фото 4
  • Подстолье Cactus CS-MDF-WT белый черный каркас белый 133x118x60см - фото 5
  • Подстолье Cactus CS-MDF-WT белый черный каркас белый 133x118x60см - фото 6
  • Подстолье Cactus CS-MDF-WT белый черный каркас белый 133x118x60см - фото 7
  • Подстолье Cactus CS-MDF-WT белый черный каркас белый 133x118x60см - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675913
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Подстолье
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
выравнивающие ножки
Материал столешницы
нет
Материал основания
металл
Глубина столешницы
60
Ширина столешницы
118
Высота стола
133
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х26х20
Вес, кг.
17.6

Описание товара Подстолье Cactus CS-MDF-WT белый черный каркас белый 133x118x60см

Бюджетное решение для тех, кто ценит комфорт. Подстолье для работы сидя или стоя, с ручной регулировкой высоты в диапазоне от 70 до 118 см. Складная ручка подъемного механизма не создает помех. Регулируемая ширина подстолья, от 86 до 133 см, подходит для столешниц различных форм и размеров. Рекомендуемые размеры столешницы для использования с подстольями данной серии: 100-160см по ширине и 60-75см по глубине. Регулируемая высота обеспечивает максимальный комфорт и позволяет адаптировать рабочее место под самые различные потребности. Выравнивающие ножки стола адаптируются к большинству неровных полов и поверхностей. Возможность раздельного приобретения подстолья и столешницы дает неограниченное количество вариаций, вы можете создать свой собственный стиль рабочего стола, исходя из нужных именно вам размера, формы, материала и цвета

Отзывы о товаре Подстолье Cactus CS-MDF-WT белый черный каркас белый 133x118x60см




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Подстолье
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
выравнивающие ножки
Материал столешницы
нет
Материал основания
металл
Глубина столешницы
60
Ширина столешницы
118
Высота стола
133
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Описание
Бюджетное решение для тех, кто ценит комфорт. Подстолье для работы сидя или стоя, с ручной регулировкой высоты в диапазоне от 70 до 118 см. Складная ручка подъемного механизма не создает помех. Регулируемая ширина подстолья, от 86 до 133 см, подходит для столешниц различных форм и размеров. Рекомендуемые размеры столешницы для использования с подстольями данной серии: 100-160см по ширине и 60-75см по глубине. Регулируемая высота обеспечивает максимальный комфорт и позволяет адаптировать рабочее место под самые различные потребности. Выравнивающие ножки стола адаптируются к большинству неровных полов и поверхностей. Возможность раздельного приобретения подстолья и столешницы дает неограниченное количество вариаций, вы можете создать свой собственный стиль рабочего стола, исходя из нужных именно вам размера, формы, материала и цвета
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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