Подстолье Cactus CS-MDF-BK черный каркас черный 70x118x133см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подстолье
Тип стола
прямой
Цвет
черный
Особенности
выравнивающие ножки
Материал столешницы
нет
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675912
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подстолье
Тип стола
прямой
Цвет
черный
Особенности
выравнивающие ножки
Материал столешницы
нет
Материал основания
металл
Глубина столешницы
60
Ширина столешницы
118
Высота стола
133
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х26х20
Вес, кг.
17.6
Описание товара Подстолье Cactus CS-MDF-BK черный каркас черный 70x118x133см
Подстолье CACTUS CS-MDF-BK предназначено для установки столешницы. Подходит для сборки стола дома, в кафе, ресторанах и других местах общественного питания. Подстолье выполнено из качественных материалов, поэтому устойчиво к повреждениям.
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Теги товара: с регулировкой высоты, прямые, черные
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Бренд
Тип товара
Подстолье
Тип стола
прямой
Цвет
черный
Особенности
выравнивающие ножки
Материал столешницы
нет
Материал основания
металл
Глубина столешницы
60
Ширина столешницы
118
Высота стола
133
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Подстолье CACTUS CS-MDF-BK предназначено для установки столешницы. Подходит для сборки стола дома, в кафе, ресторанах и других местах общественного питания. Подстолье выполнено из качественных материалов, поэтому устойчиво к повреждениям.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, на металлокаркасе
Теги товара: с регулировкой высоты, прямые, черные
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, на металлокаркасе
Теги товара: с регулировкой высоты, прямые, черные
Подстолье Cactus CS-MDF-BK черный каркас черный 70x118x133см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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