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Подстолье Cactus CS-MDF-BK черный каркас черный 70x118x133см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Подстолье Cactus CS-MDF-BK черный каркас черный 70x118x133см

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Подстолье Cactus CS-MDF-BK черный каркас черный 70x118x133см - фото 1
Подстолье Cactus CS-MDF-BK черный каркас черный 70x118x133см - фото 2
Подстолье Cactus CS-MDF-BK черный каркас черный 70x118x133см - фото 3
Подстолье Cactus CS-MDF-BK черный каркас черный 70x118x133см - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подстолье
Тип стола
прямой
Цвет
черный
Особенности
выравнивающие ножки
Материал столешницы
нет
Материал основания
металл
  • Подстолье Cactus CS-MDF-BK черный каркас черный 70x118x133см - фото 1
  • Подстолье Cactus CS-MDF-BK черный каркас черный 70x118x133см - фото 2
  • Подстолье Cactus CS-MDF-BK черный каркас черный 70x118x133см - фото 3
  • Подстолье Cactus CS-MDF-BK черный каркас черный 70x118x133см - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675912
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Подстолье
Тип стола
прямой
Цвет
черный
Особенности
выравнивающие ножки
Материал столешницы
нет
Материал основания
металл
Глубина столешницы
60
Ширина столешницы
118
Высота стола
133
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х26х20
Вес, кг.
17.6

Описание товара Подстолье Cactus CS-MDF-BK черный каркас черный 70x118x133см

Подстолье CACTUS CS-MDF-BK предназначено для установки столешницы. Подходит для сборки стола дома, в кафе, ресторанах и других местах общественного питания. Подстолье выполнено из качественных материалов, поэтому устойчиво к повреждениям.

Отзывы о товаре Подстолье Cactus CS-MDF-BK черный каркас черный 70x118x133см




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Подстолье
Тип стола
прямой
Цвет
черный
Особенности
выравнивающие ножки
Материал столешницы
нет
Материал основания
металл
Глубина столешницы
60
Ширина столешницы
118
Высота стола
133
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Описание
Подстолье CACTUS CS-MDF-BK предназначено для установки столешницы. Подходит для сборки стола дома, в кафе, ресторанах и других местах общественного питания. Подстолье выполнено из качественных материалов, поэтому устойчиво к повреждениям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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