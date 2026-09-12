Стол для ноутбука Cactus VM-FDS109 столешница МДФ белый каркас белый 73x50x108см (CS-FDS109WWT)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
полностью складной стол
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675947
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
полностью складной стол
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
73
Ширина столешницы
73
Высота стола
108
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х76х22
Вес, кг.
18.1
Описание товара Стол для ноутбука Cactus VM-FDS109 столешница МДФ белый каркас белый 73x50x108см (CS-FDS109WWT)
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS109 подходит для дома и офиса. Простое управление: подъемный механизм плавно опускает и поднимает столешницу, можно остановить в любом положении Стальное основание, безопасное и устойчивое Наличие 4 колес обеспечивает маневренность, 2 колеса со стопором, для придания устойчивости Удобный складной механизм столешницы. Удобно использовать в любом помещении: прикроватный столик, место для учебы, стол для лектора, в ванной комнате для просмотра сериалов
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Теги товара: с регулировкой высоты, прямые
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Бренд
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
полностью складной стол
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
73
Ширина столешницы
73
Высота стола
108
Регулировка высоты
да
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Страна производитель
Китай
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS109 подходит для дома и офиса. Простое управление: подъемный механизм плавно опускает и поднимает столешницу, можно остановить в любом положении Стальное основание, безопасное и устойчивое Наличие 4 колес обеспечивает маневренность, 2 колеса со стопором, для придания устойчивости Удобный складной механизм столешницы. Удобно использовать в любом помещении: прикроватный столик, место для учебы, стол для лектора, в ванной комнате для просмотра сериалов
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, на металлокаркасе, черные
Теги товара: с регулировкой высоты, прямые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, на металлокаркасе, черные
Теги товара: с регулировкой высоты, прямые
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS109 столешница МДФ белый каркас белый 73x50x108см (CS-FDS109WWT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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