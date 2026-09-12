Top.Mail.Ru
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS109 столешница МДФ белый каркас белый 73x50x108см (CS-FDS109WWT) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стол для ноутбука Cactus VM-FDS109 столешница МДФ белый каркас белый 73x50x108см (CS-FDS109WWT)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS109 столешница МДФ белый каркас белый 73x50x108см (CS-FDS109WWT) - фото 1
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS109 столешница МДФ белый каркас белый 73x50x108см (CS-FDS109WWT) - фото 2
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS109 столешница МДФ белый каркас белый 73x50x108см (CS-FDS109WWT) - фото 3
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS109 столешница МДФ белый каркас белый 73x50x108см (CS-FDS109WWT) - фото 4
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS109 столешница МДФ белый каркас белый 73x50x108см (CS-FDS109WWT) - фото 5
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS109 столешница МДФ белый каркас белый 73x50x108см (CS-FDS109WWT) - фото 6
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS109 столешница МДФ белый каркас белый 73x50x108см (CS-FDS109WWT) - фото 7
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS109 столешница МДФ белый каркас белый 73x50x108см (CS-FDS109WWT) - фото 8
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS109 столешница МДФ белый каркас белый 73x50x108см (CS-FDS109WWT) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
полностью складной стол
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
  • Стол для ноутбука Cactus VM-FDS109 столешница МДФ белый каркас белый 73x50x108см (CS-FDS109WWT) - фото 1
  • Стол для ноутбука Cactus VM-FDS109 столешница МДФ белый каркас белый 73x50x108см (CS-FDS109WWT) - фото 2
  • Стол для ноутбука Cactus VM-FDS109 столешница МДФ белый каркас белый 73x50x108см (CS-FDS109WWT) - фото 3
  • Стол для ноутбука Cactus VM-FDS109 столешница МДФ белый каркас белый 73x50x108см (CS-FDS109WWT) - фото 4
  • Стол для ноутбука Cactus VM-FDS109 столешница МДФ белый каркас белый 73x50x108см (CS-FDS109WWT) - фото 5
  • Стол для ноутбука Cactus VM-FDS109 столешница МДФ белый каркас белый 73x50x108см (CS-FDS109WWT) - фото 6
  • Стол для ноутбука Cactus VM-FDS109 столешница МДФ белый каркас белый 73x50x108см (CS-FDS109WWT) - фото 7
  • Стол для ноутбука Cactus VM-FDS109 столешница МДФ белый каркас белый 73x50x108см (CS-FDS109WWT) - фото 8
  • Стол для ноутбука Cactus VM-FDS109 столешница МДФ белый каркас белый 73x50x108см (CS-FDS109WWT) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675947
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
полностью складной стол
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
73
Ширина столешницы
73
Высота стола
108
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х76х22
Вес, кг.
18.1

Описание товара Стол для ноутбука Cactus VM-FDS109 столешница МДФ белый каркас белый 73x50x108см (CS-FDS109WWT)

Стол для ноутбука Cactus VM-FDS109 подходит для дома и офиса. Простое управление: подъемный механизм плавно опускает и поднимает столешницу, можно остановить в любом положении Стальное основание, безопасное и устойчивое Наличие 4 колес обеспечивает маневренность, 2 колеса со стопором, для придания устойчивости Удобный складной механизм столешницы. Удобно использовать в любом помещении: прикроватный столик, место для учебы, стол для лектора, в ванной комнате для просмотра сериалов

Отзывы о товаре Стол для ноутбука Cactus VM-FDS109 столешница МДФ белый каркас белый 73x50x108см (CS-FDS109WWT)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
полностью складной стол
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
73
Ширина столешницы
73
Высота стола
108
Регулировка высоты
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS109 подходит для дома и офиса. Простое управление: подъемный механизм плавно опускает и поднимает столешницу, можно остановить в любом положении Стальное основание, безопасное и устойчивое Наличие 4 колес обеспечивает маневренность, 2 колеса со стопором, для придания устойчивости Удобный складной механизм столешницы. Удобно использовать в любом помещении: прикроватный столик, место для учебы, стол для лектора, в ванной комнате для просмотра сериалов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стол для ноутбука Cactus VM-FDS109 столешница МДФ белый каркас белый 73x50x108см (CS-FDS109WWT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...