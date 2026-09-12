Стол игровой Defender Adamant полка,подвесы,черн,МДФ,RGB
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702937
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.1х0.73х0.6
Вес, кг.
16.8
Описание товара Стол игровой Defender Adamant полка,подвесы,черн,МДФ,RGB
Удобный игровой стол с RGB подсветкой, полкой и с прочными металлическими ножками. Столешница выполнена из МДФ и покрыта прочной меламиновой пленкой с текстурой под карбон. В комплект входят держатели для гарнитуры и кружки, в столешнице предусмотрены 2 выхода для проводов. Длина столешницы 110 см.
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Удобный игровой стол с RGB подсветкой, полкой и с прочными металлическими ножками. Столешница выполнена из МДФ и покрыта прочной меламиновой пленкой с текстурой под карбон. В комплект входят держатели для гарнитуры и кружки, в столешнице предусмотрены 2 выхода для проводов. Длина столешницы 110 см.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, с регулировкой высоты, на металлокаркасе, прямые, черные
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