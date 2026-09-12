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Стол для компьютера Cactus CS-ED-WTBAM столешница бамбук бежевый каркас белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стол для компьютера Cactus CS-ED-WTBAM столешница бамбук бежевый каркас белый

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Стол для компьютера Cactus CS-ED-WTBAM столешница бамбук бежевый каркас белый - фото 1
Стол для компьютера Cactus CS-ED-WTBAM столешница бамбук бежевый каркас белый - фото 2
Стол для компьютера Cactus CS-ED-WTBAM столешница бамбук бежевый каркас белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
бежевый
Материал столешницы
дерево
Материал основания
металл
  • Стол для компьютера Cactus CS-ED-WTBAM столешница бамбук бежевый каркас белый - фото 1
  • Стол для компьютера Cactus CS-ED-WTBAM столешница бамбук бежевый каркас белый - фото 2
  • Стол для компьютера Cactus CS-ED-WTBAM столешница бамбук бежевый каркас белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702880
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
бежевый
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
дерево
Материал основания
металл
Высота стола
118
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.71х0.6
Вес, кг.
24.1

Описание товара Стол для компьютера Cactus CS-ED-WTBAM столешница бамбук бежевый каркас белый

Компьютерный стол CACTUS в стиле лофт гармонично сочетает натуральную теплоту бежевого дерева и надёжность металлического основания. Прямоугольная форма делает его удобным для работы и учёбы, а возможность регулировки высоты позволит с комфортом организовать личное рабочее пространство. Опора из металла гарантирует отличную устойчивость даже при насыщенном рабочем дне, а натуральная деревянная столешница создаёт уют и добавляет индивидуальности интерьеру. Такой стол станет ярким акцентом комнаты и будет служить надёжной основой для ваших идей.

Отзывы о товаре Стол для компьютера Cactus CS-ED-WTBAM столешница бамбук бежевый каркас белый




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
бежевый
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
дерево
Материал основания
металл
Высота стола
118
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерный стол CACTUS в стиле лофт гармонично сочетает натуральную теплоту бежевого дерева и надёжность металлического основания. Прямоугольная форма делает его удобным для работы и учёбы, а возможность регулировки высоты позволит с комфортом организовать личное рабочее пространство. Опора из металла гарантирует отличную устойчивость даже при насыщенном рабочем дне, а натуральная деревянная столешница создаёт уют и добавляет индивидуальности интерьеру. Такой стол станет ярким акцентом комнаты и будет служить надёжной основой для ваших идей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стол для компьютера Cactus CS-ED-WTBAM столешница бамбук бежевый каркас белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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