Стол для компьютера Cactus CS-ED-WTBAM столешница бамбук бежевый каркас белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
бежевый
Материал столешницы
дерево
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702880
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
бежевый
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
дерево
Материал основания
металл
Высота стола
118
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.71х0.6
Вес, кг.
24.1
Описание товара Стол для компьютера Cactus CS-ED-WTBAM столешница бамбук бежевый каркас белый
Компьютерный стол CACTUS в стиле лофт гармонично сочетает натуральную теплоту бежевого дерева и надёжность металлического основания. Прямоугольная форма делает его удобным для работы и учёбы, а возможность регулировки высоты позволит с комфортом организовать личное рабочее пространство. Опора из металла гарантирует отличную устойчивость даже при насыщенном рабочем дне, а натуральная деревянная столешница создаёт уют и добавляет индивидуальности интерьеру. Такой стол станет ярким акцентом комнаты и будет служить надёжной основой для ваших идей.
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Бренд
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
бежевый
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
дерево
Материал основания
металл
Высота стола
118
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Компьютерный стол CACTUS в стиле лофт гармонично сочетает натуральную теплоту бежевого дерева и надёжность металлического основания. Прямоугольная форма делает его удобным для работы и учёбы, а возможность регулировки высоты позволит с комфортом организовать личное рабочее пространство. Опора из металла гарантирует отличную устойчивость даже при насыщенном рабочем дне, а натуральная деревянная столешница создаёт уют и добавляет индивидуальности интерьеру. Такой стол станет ярким акцентом комнаты и будет служить надёжной основой для ваших идей.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, на металлокаркасе, прямые, черные
Теги товара: в стиле лофт, с регулировкой высоты
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Теги товара: в стиле лофт, с регулировкой высоты
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