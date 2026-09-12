Стол для ноутбука Cactus VM-FDS101B столешница МДФ белый 70x52x105см (CS-FDS101WWT)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
подъемный механизм плавно опускает и поднимает столешницу, можно остановить в любом положении
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675943
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
подъемный механизм плавно опускает и поднимает столешницу, можно остановить в любом положении
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
70
Ширина столешницы
52
Высота стола
105
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х60х24
Вес, кг.
16.8
Описание товара Стол для ноутбука Cactus VM-FDS101B столешница МДФ белый 70x52x105см (CS-FDS101WWT)
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS101B -стальное основание, безопасное и устойчивое. Управление при помощи одного рычага, комфортный и безопасный выбор удобного положения. Наличие 4 колес обеспечивает маневренность, 2 колеса со стопором для придания устойчивости. Крючок для сумки, углубление для пишущих принадлежностей и планшета. Углубление для кружки или бутылки с водой
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Теги товара: с регулировкой высоты, прямые
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Бренд
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
подъемный механизм плавно опускает и поднимает столешницу, можно остановить в любом положении
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
70
Ширина столешницы
52
Высота стола
105
Регулировка высоты
да
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Страна производитель
Китай
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS101B -стальное основание, безопасное и устойчивое. Управление при помощи одного рычага, комфортный и безопасный выбор удобного положения. Наличие 4 колес обеспечивает маневренность, 2 колеса со стопором для придания устойчивости. Крючок для сумки, углубление для пишущих принадлежностей и планшета. Углубление для кружки или бутылки с водой
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, на металлокаркасе, черные
Теги товара: с регулировкой высоты, прямые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, на металлокаркасе, черные
Теги товара: с регулировкой высоты, прямые
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS101B столешница МДФ белый 70x52x105см (CS-FDS101WWT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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