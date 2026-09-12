Телефон проводной Ritmix RT-002 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702801
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
нет
АОН
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х7х7
Вес, г.
300
Описание товара Телефон проводной Ritmix RT-002 черный
Телефон проводной Ritmix RT-002 черного цвета – удобное в эксплуатации устройство для дома и офиса. Благодаря компактному размеру, модель занимает минимум места. Для работы требуется телефонная линия, а устанавливать изделие можно как на горизонтальной поверхности, так и крепить к стене.
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Бренд
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
нет
АОН
нет
Страна производитель
Китай
Телефон проводной Ritmix RT-002 черного цвета – удобное в эксплуатации устройство для дома и офиса. Благодаря компактному размеру, модель занимает минимум места. Для работы требуется телефонная линия, а устанавливать изделие можно как на горизонтальной поверхности, так и крепить к стене.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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