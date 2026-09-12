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Телефон проводной Ritmix RT-495 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телефон проводной Ritmix RT-495 белый

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Телефон проводной Ritmix RT-495 белый - фото 1
Телефон проводной Ritmix RT-495 белый - фото 2
Телефон проводной Ritmix RT-495 белый - фото 3
Телефон проводной Ritmix RT-495 белый - фото 4
Телефон проводной Ritmix RT-495 белый - фото 5
Телефон проводной Ritmix RT-495 белый - фото 6
Телефон проводной Ritmix RT-495 белый - фото 7
Телефон проводной Ritmix RT-495 белый - фото 8
Телефон проводной Ritmix RT-495 белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телефон проводной
  • Телефон проводной Ritmix RT-495 белый - фото 1
  • Телефон проводной Ritmix RT-495 белый - фото 2
  • Телефон проводной Ritmix RT-495 белый - фото 3
  • Телефон проводной Ritmix RT-495 белый - фото 4
  • Телефон проводной Ritmix RT-495 белый - фото 5
  • Телефон проводной Ritmix RT-495 белый - фото 6
  • Телефон проводной Ritmix RT-495 белый - фото 7
  • Телефон проводной Ritmix RT-495 белый - фото 8
  • Телефон проводной Ritmix RT-495 белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702793
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Характеристики

Бренд
RITMIX
Тип товара
Телефон проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х10
Вес, г.
481

Описание товара Телефон проводной Ritmix RT-495 белый

Телефон проводной Ritmix RT-495 поддерживает множество функций, в том числе – повторный набор, определение номера, громкую связь, часы, календарь, будильник и калькулятор. Аппарат оснащен светодиодным индикатором входящего звонка. Информация выводится на дисплей с яркой подсветкой. Использование телефона не вызовет сложностей даже в полной темноте. Контрастность экрана можно настраивать.

Отзывы о товаре Телефон проводной Ritmix RT-495 белый




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Характеристики
Бренд
RITMIX
Тип товара
Телефон проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Телефон проводной Ritmix RT-495 поддерживает множество функций, в том числе – повторный набор, определение номера, громкую связь, часы, календарь, будильник и калькулятор. Аппарат оснащен светодиодным индикатором входящего звонка. Информация выводится на дисплей с яркой подсветкой. Использование телефона не вызовет сложностей даже в полной темноте. Контрастность экрана можно настраивать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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