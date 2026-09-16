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Телефон проводной Ritmix RT-495 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телефон проводной Ritmix RT-495 черный

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Телефон проводной Ritmix RT-495 черный - фото 1
Телефон проводной Ritmix RT-495 черный - фото 2
Телефон проводной Ritmix RT-495 черный - фото 3
Телефон проводной Ritmix RT-495 черный - фото 4
Телефон проводной Ritmix RT-495 черный - фото 5
Телефон проводной Ritmix RT-495 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телефон проводной
  • Телефон проводной Ritmix RT-495 черный - фото 1
  • Телефон проводной Ritmix RT-495 черный - фото 2
  • Телефон проводной Ritmix RT-495 черный - фото 3
  • Телефон проводной Ritmix RT-495 черный - фото 4
  • Телефон проводной Ritmix RT-495 черный - фото 5
  • Телефон проводной Ritmix RT-495 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702792
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Телефон проводной Ritmix RT-495 черный
1 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RITMIX
Тип товара
Телефон проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х10
Вес, г.
481

Описание товара Телефон проводной Ritmix RT-495 черный

Собранный в компактном черном корпусе телефон проводной Ritmix RT-495 подойдет для эксплуатации дома и в офисе. Модель оснащена крупными клавишами с хорошо различимыми цифрами. Жидкокристаллический дисплей с подсветкой гарантирует удобство использования телефона даже в полной темноте. В наличии 10 клавиш быстрого набора. Журнал вызовов рассчитан на сохранение 59 записей о принятых звонках. Память исходящих звонков вмещает 16 номеров.

Отзывы о товаре Телефон проводной Ritmix RT-495 черный




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Характеристики
Бренд
RITMIX
Тип товара
Телефон проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Собранный в компактном черном корпусе телефон проводной Ritmix RT-495 подойдет для эксплуатации дома и в офисе. Модель оснащена крупными клавишами с хорошо различимыми цифрами. Жидкокристаллический дисплей с подсветкой гарантирует удобство использования телефона даже в полной темноте. В наличии 10 клавиш быстрого набора. Журнал вызовов рассчитан на сохранение 59 записей о принятых звонках. Память исходящих звонков вмещает 16 номеров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телефон проводной Ritmix RT-495 черный - стоимость товара 1330 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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