Телефон проводной Ritmix RT-495 черный
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Характеристики
Тип товара
Телефон проводной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб.
В наличии
Код товара: 702792
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 330 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телефон проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х10
Вес, г.
481
Описание товара Телефон проводной Ritmix RT-495 черный
Собранный в компактном черном корпусе телефон проводной Ritmix RT-495 подойдет для эксплуатации дома и в офисе. Модель оснащена крупными клавишами с хорошо различимыми цифрами. Жидкокристаллический дисплей с подсветкой гарантирует удобство использования телефона даже в полной темноте. В наличии 10 клавиш быстрого набора. Журнал вызовов рассчитан на сохранение 59 записей о принятых звонках. Память исходящих звонков вмещает 16 номеров.
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Собранный в компактном черном корпусе телефон проводной Ritmix RT-495 подойдет для эксплуатации дома и в офисе. Модель оснащена крупными клавишами с хорошо различимыми цифрами. Жидкокристаллический дисплей с подсветкой гарантирует удобство использования телефона даже в полной темноте. В наличии 10 клавиш быстрого набора. Журнал вызовов рассчитан на сохранение 59 записей о принятых звонках. Память исходящих звонков вмещает 16 номеров.
Телефон проводной Ritmix RT-495 черный - стоимость товара 1330 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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