Батарея для ИБП CSB GP 1245 F2 (12V16W) 12В
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702438
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10.23
Производство
Вьетнам
Ширина, см
9.28
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х7
Вес, кг.
1.34
Описание товара Батарея для ИБП CSB GP 1245 F2 (12V16W) 12В
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP 1245 F2 (12V16W) с емкостью 4.5 Ач и выходным напряжением 12 В обеспечивает стабильную подачу энергии. Благодаря специальной формуле на основе свинцово-кальциевого сплава она на требует обслуживания в процессе эксплуатации. Батарея CSB GP 1245 F2 изготовлена в корпусе из ударопрочного пластика ABS. Подключение к оборудованию выполняется с помощью клемм стандарта T2/F2. Перезаряжаемая батарея рассчитана на срок службы до 5 лет в буферном режиме или до 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10.23
Производство
Вьетнам
Ширина, см
9.28
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
4
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP 1245 F2 (12V16W) с емкостью 4.5 Ач и выходным напряжением 12 В обеспечивает стабильную подачу энергии. Благодаря специальной формуле на основе свинцово-кальциевого сплава она на требует обслуживания в процессе эксплуатации. Батарея CSB GP 1245 F2 изготовлена в корпусе из ударопрочного пластика ABS. Подключение к оборудованию выполняется с помощью клемм стандарта T2/F2. Перезаряжаемая батарея рассчитана на срок службы до 5 лет в буферном режиме или до 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП CSB GP 1245 F2 (12V16W) 12В - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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