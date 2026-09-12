Наушники Havit H652BT Black
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Характеристики
Описание товара Наушники Havit H652BT Black
Представляем вашему вниманию наушники Havit, которые станут идеальным выбором для ценителей качественного звука и комфорта. Эти беспроводные накладные наушники обладают стильным черным дизайном и современными функциями, которые обеспечат первоклассное звучание и удобство использования. Характеристики: - Тип беспроводного соединения: Bluetooth, что обеспечивает стабильное соединение с вашими устройствами без лишних проводов. - Цвет: элегантный черный, который добавит стильности вашему образу. - Бренд: Havit, гарантирующий качество и надежность. - Тип конструкции: накладные, обеспечивающие комфортное ношение в течение длительного времени. - Микрофон: встроенный микрофон позволяет принимать звонки и общаться без использования дополнительных устройств. - Время работы на одном заряде: впечатляющие 23 часа, что позволяет наслаждаться музыкой целый день без необходимости подзарядки. - Система активного шумоподавления: помогает избавиться от внешних шумов и сосредоточиться на музыке. - Складная конструкция: удобна для хранения и транспортировки, что делает их идеальными спутниками в путешествиях и поездках. Наушники Havit — это отличный выбор для тех, кто ценит сочетание новейших технологий, удобства и стильного дизайна.
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