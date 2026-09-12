Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая
Микроволновая печь обладает мощностью в 700 Ватт, а объем камеры для приготовления пищи составляет 20 литров. У оборудования предусмотрена подвесная дверка, которая открывается простым нажатием кнопки. Стекло у прибора жаропрочное, черного цвета, при этом сам корпус белый. Микроволновая печь выглядит стильно и привлекательно. Для выбора режима работы, установки таймера есть два механических переключателя круглой формы, которые отличаются надежностью и долговечностью эксплуатации. Покрытие внутренней камеры у микроволновой печи создано из термостойкой эмали. Она легко моется при помощи обычной воды и чистящего средства. Для удобства эксплуатации в оборудовании предусмотрена функция автоматического размораживания.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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