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Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая

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Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 1
Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 2
Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 3
Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 4
Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 5
Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 6
Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 7
Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 8
Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 9
Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 10
Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 11
Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 12
Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 13
Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 14
Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 15
Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 1
  • Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 2
  • Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 3
  • Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 4
  • Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 5
  • Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 6
  • Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 7
  • Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 8
  • Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 9
  • Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 10
  • Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 11
  • Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 12
  • Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 13
  • Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 14
  • Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 15
  • Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702203
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
44x25.9x33.5см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х37х29
Вес, кг.
11.2

Описание товара Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая

Микроволновая печь обладает мощностью в 700 Ватт, а объем камеры для приготовления пищи составляет 20 литров. У оборудования предусмотрена подвесная дверка, которая открывается простым нажатием кнопки. Стекло у прибора жаропрочное, черного цвета, при этом сам корпус белый. Микроволновая печь выглядит стильно и привлекательно. Для выбора режима работы, установки таймера есть два механических переключателя круглой формы, которые отличаются надежностью и долговечностью эксплуатации. Покрытие внутренней камеры у микроволновой печи создано из термостойкой эмали. Она легко моется при помощи обычной воды и чистящего средства. Для удобства эксплуатации в оборудовании предусмотрена функция автоматического размораживания.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Starwind SWM5920 20л. 700Вт белая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
44x25.9x33.5см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь обладает мощностью в 700 Ватт, а объем камеры для приготовления пищи составляет 20 литров. У оборудования предусмотрена подвесная дверка, которая открывается простым нажатием кнопки. Стекло у прибора жаропрочное, черного цвета, при этом сам корпус белый. Микроволновая печь выглядит стильно и привлекательно. Для выбора режима работы, установки таймера есть два механических переключателя круглой формы, которые отличаются надежностью и долговечностью эксплуатации. Покрытие внутренней камеры у микроволновой печи создано из термостойкой эмали. Она легко моется при помощи обычной воды и чистящего средства. Для удобства эксплуатации в оборудовании предусмотрена функция автоматического размораживания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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