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Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Creamy White (NGTW230202) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Creamy White (NGTW230202)

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Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Creamy White (NGTW230202) - фото 1
Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Creamy White (NGTW230202) - фото 2
Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Creamy White (NGTW230202) - фото 3
Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Creamy White (NGTW230202) - фото 4
Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Creamy White (NGTW230202) - фото 5
Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Creamy White (NGTW230202) - фото 6
Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Creamy White (NGTW230202) - фото 7
Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Creamy White (NGTW230202) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Creamy White (NGTW230202) - фото 1
  • Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Creamy White (NGTW230202) - фото 2
  • Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Creamy White (NGTW230202) - фото 3
  • Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Creamy White (NGTW230202) - фото 4
  • Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Creamy White (NGTW230202) - фото 5
  • Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Creamy White (NGTW230202) - фото 6
  • Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Creamy White (NGTW230202) - фото 7
  • Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Creamy White (NGTW230202) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702009
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
23х23х5
Вес, г.
564

Описание товара Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Creamy White (NGTW230202)

Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Creamy White (NGTW230202) - это беспроводные наушники, которые обеспечивают превосходное качество звука и удобство использования. Они оснащены аккумулятором емкостью 400 мАч, который заряжается всего за 1 час, обеспечивая до 70 часов воспроизведения музыки.

Отзывы о товаре Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Creamy White (NGTW230202)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Наушники
Описание
Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Creamy White (NGTW230202) - это беспроводные наушники, которые обеспечивают превосходное качество звука и удобство использования. Они оснащены аккумулятором емкостью 400 мАч, который заряжается всего за 1 час, обеспечивая до 70 часов воспроизведения музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Creamy White (NGTW230202) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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