Мойка высокого давления Ryobi RY100PWA 5133005363
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мойка высокого давления Ryobi RY100PWA 5133005363
Ryobi RY100PWA - переносная моечная машина производительностью 390 л/ч. Она снабжена надежной алюминиевой помпой, нагнетающей воду под давлением до 100 бар. Эта модель прекрасно подойдет для обслуживания большого загородного дома с гаражом и уличной мебелью. Конструктивные достоинства мойки высокого давления Риоби РИ100ПВA Удобная переноска за высокую узкую рукоятку. Наличие креплений для размещения пистолета, шланга и насадок. Подача моющего средства из встроенного бака. Свободное перемещение ввиду большой длины (5 м) шланга. Простое управление поворотным переключателем. Позиция укомплектована копьем с удлинителем. Купить мойку высокого давления Ryobi RY100PWA в магазине Agrox Вся клининговая техника реализуется нами с гарантией. Также мы предлагаем: Консультироваться у опытных менеджеров нашего магазина. Оформлять доставку заказа по территории Беларуси. Пользоваться скидкой для постоянных клиентов Agrox. Чтобы узнать больше и оформить заказ, свяжитесь с нами удобным для себя способом.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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