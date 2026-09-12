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Мойка высокого давления Ryobi RY100PWA 5133005363 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка высокого давления Ryobi RY100PWA 5133005363

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Мойка высокого давления Ryobi RY100PWA 5133005363 - фото 1
Мойка высокого давления Ryobi RY100PWA 5133005363 - фото 2
Мойка высокого давления Ryobi RY100PWA 5133005363 - фото 3
Мойка высокого давления Ryobi RY100PWA 5133005363 - фото 4
Мойка высокого давления Ryobi RY100PWA 5133005363 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность двигателя
1400
Производительность, л/ч
390
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
нет
Минимальное рабочее давление, Бар
100
Максимальное рабочее давление, Бар
100
Источник питания
от сети
  • Мойка высокого давления Ryobi RY100PWA 5133005363 - фото 1
  • Мойка высокого давления Ryobi RY100PWA 5133005363 - фото 2
  • Мойка высокого давления Ryobi RY100PWA 5133005363 - фото 3
  • Мойка высокого давления Ryobi RY100PWA 5133005363 - фото 4
  • Мойка высокого давления Ryobi RY100PWA 5133005363 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701973
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Мощность двигателя
1400
Производительность, л/ч
390
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
нет
Минимальное рабочее давление, Бар
100
Максимальное рабочее давление, Бар
100
Забор воды
нет
Возможность использовать моющее средство
да
Источник питания
от сети
Длина, мм
290
Высота, мм
545
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х29х25
Вес, кг.
6.9

Описание товара Мойка высокого давления Ryobi RY100PWA 5133005363

Ryobi RY100PWA - переносная моечная машина производительностью 390 л/ч. Она снабжена надежной алюминиевой помпой, нагнетающей воду под давлением до 100 бар. Эта модель прекрасно подойдет для обслуживания большого загородного дома с гаражом и уличной мебелью. Конструктивные достоинства мойки высокого давления Риоби РИ100ПВA Удобная переноска за высокую узкую рукоятку. Наличие креплений для размещения пистолета, шланга и насадок. Подача моющего средства из встроенного бака. Свободное перемещение ввиду большой длины (5 м) шланга. Простое управление поворотным переключателем. Позиция укомплектована копьем с удлинителем. Купить мойку высокого давления Ryobi RY100PWA в магазине Agrox Вся клининговая техника реализуется нами с гарантией. Также мы предлагаем: Консультироваться у опытных менеджеров нашего магазина. Оформлять доставку заказа по территории Беларуси. Пользоваться скидкой для постоянных клиентов Agrox. Чтобы узнать больше и оформить заказ, свяжитесь с нами удобным для себя способом.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Ryobi RY100PWA 5133005363




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ryobi
Мощность двигателя
1400
Производительность, л/ч
390
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
нет
Минимальное рабочее давление, Бар
100
Максимальное рабочее давление, Бар
100
Забор воды
нет
Возможность использовать моющее средство
да
Источник питания
от сети
Длина, мм
290
Развернуть
Высота, мм
545
Страна производитель
Китай
Описание
Ryobi RY100PWA - переносная моечная машина производительностью 390 л/ч. Она снабжена надежной алюминиевой помпой, нагнетающей воду под давлением до 100 бар. Эта модель прекрасно подойдет для обслуживания большого загородного дома с гаражом и уличной мебелью. Конструктивные достоинства мойки высокого давления Риоби РИ100ПВA Удобная переноска за высокую узкую рукоятку. Наличие креплений для размещения пистолета, шланга и насадок. Подача моющего средства из встроенного бака. Свободное перемещение ввиду большой длины (5 м) шланга. Простое управление поворотным переключателем. Позиция укомплектована копьем с удлинителем. Купить мойку высокого давления Ryobi RY100PWA в магазине Agrox Вся клининговая техника реализуется нами с гарантией. Также мы предлагаем: Консультироваться у опытных менеджеров нашего магазина. Оформлять доставку заказа по территории Беларуси. Пользоваться скидкой для постоянных клиентов Agrox. Чтобы узнать больше и оформить заказ, свяжитесь с нами удобным для себя способом.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Отзывы


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