Мойка высокого давления Karcher K 3 Classic Car (1.676-222.0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мойка высокого давления Karcher K 3 Classic Car (1.676-222.0)
Компактный дизайн сочетает в себе всю мощность мойки высокого давления: K 3 Classic Car впечатляет во всех отношениях. Дополнительный комплект для чистки автомобиля делает уборку автомобиля более эффективной и включает в себя моющую щетку для удаления серой пленки и пенную форсунку, которая обеспечивает хорошую прилипаемость пены и максимальную эффективность растворения грязи, а также 500 мл автомобильного шампуня. Кроме того, его алюминиевая телескопическая ручка позволяет складывать его, экономя место, и является чрезвычайно портативной и гибкой. Модель K 3 Classic Car, оснащенная пистолетом Quick Connect, 6-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power, грязеструйным аппаратом и фильтром для воды, идеально подходит для периодического использования и небольших загрязнений садовой мебели и садовых инструментов, велосипедов и других объектов. дом. Производительность по площади 25 м?/ч.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 190 руб.3798 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт,...
-
В наличииЦена 15 450 руб. 24 080 руб.3863 руб. в СплитМойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 ...
-
В наличииЦена 18 550 руб.4638 руб. в СплитSTEHER 200 Атм, 2600 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-280...
-
В наличииЦена 19 070 руб.4768 руб. в СплитМойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал
-
В наличииЦена 19 860 руб.4965 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58271, K 50 Power, 2100 ...
-
В наличииЦена 20 920 руб.5230 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 ...
-
В наличииЦена 22 850 руб.5713 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58273, K 90 Power, 3100 ...
-
В наличииЦена 22 950 руб.5738 руб. в СплитМойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал
-
В наличииЦена 24 140 руб.6035 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт,...
-
В наличии БесплатноЦена 24 920 руб. 46 800 руб.6230 руб. в СплитМойка высокого давления Bort KEX-3500 91278166
-
В наличииЦена 32 480 руб.8120 руб. в СплитМинимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0)
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Отзывы о товаре Мойка высокого давления Karcher K 3 Classic Car (1.676-222.0)