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Мойка высокого давления Karcher K 3 Classic Car (1.676-222.0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка высокого давления Karcher K 3 Classic Car (1.676-222.0)

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Мойка высокого давления Karcher K 3 Classic Car (1.676-222.0) - фото 1
Мойка высокого давления Karcher K 3 Classic Car (1.676-222.0) - фото 2
Мойка высокого давления Karcher K 3 Classic Car (1.676-222.0) - фото 3
Мойка высокого давления Karcher K 3 Classic Car (1.676-222.0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность двигателя
1600
Производительность, л/ч
480
Длина шланга
6 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Минимальное рабочее давление, Бар
80
Максимальное рабочее давление, Бар
120
Колеса
да
  • Мойка высокого давления Karcher K 3 Classic Car (1.676-222.0) - фото 1
  • Мойка высокого давления Karcher K 3 Classic Car (1.676-222.0) - фото 2
  • Мойка высокого давления Karcher K 3 Classic Car (1.676-222.0) - фото 3
  • Мойка высокого давления Karcher K 3 Classic Car (1.676-222.0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743094
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Характеристики

Бренд
Karcher
Мощность двигателя
1600
Производительность, л/ч
480
Длина шланга
6 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Минимальное рабочее давление, Бар
80
Максимальное рабочее давление, Бар
120
Забор воды
нет
Колеса
да
Источник питания
от сети
Длина, мм
264
Высота, мм
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х30х29
Вес, кг.
6.86

Описание товара Мойка высокого давления Karcher K 3 Classic Car (1.676-222.0)

Компактный дизайн сочетает в себе всю мощность мойки высокого давления: K 3 Classic Car впечатляет во всех отношениях. Дополнительный комплект для чистки автомобиля делает уборку автомобиля более эффективной и включает в себя моющую щетку для удаления серой пленки и пенную форсунку, которая обеспечивает хорошую прилипаемость пены и максимальную эффективность растворения грязи, а также 500 мл автомобильного шампуня. Кроме того, его алюминиевая телескопическая ручка позволяет складывать его, экономя место, и является чрезвычайно портативной и гибкой. Модель K 3 Classic Car, оснащенная пистолетом Quick Connect, 6-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power, грязеструйным аппаратом и фильтром для воды, идеально подходит для периодического использования и небольших загрязнений садовой мебели и садовых инструментов, велосипедов и других объектов. дом. Производительность по площади 25 м?/ч.

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Karcher K 3 Classic Car (1.676-222.0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Karcher
Мощность двигателя
1600
Производительность, л/ч
480
Длина шланга
6 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Минимальное рабочее давление, Бар
80
Максимальное рабочее давление, Бар
120
Забор воды
нет
Колеса
да
Источник питания
от сети
Развернуть
Длина, мм
264
Высота, мм
450
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный дизайн сочетает в себе всю мощность мойки высокого давления: K 3 Classic Car впечатляет во всех отношениях. Дополнительный комплект для чистки автомобиля делает уборку автомобиля более эффективной и включает в себя моющую щетку для удаления серой пленки и пенную форсунку, которая обеспечивает хорошую прилипаемость пены и максимальную эффективность растворения грязи, а также 500 мл автомобильного шампуня. Кроме того, его алюминиевая телескопическая ручка позволяет складывать его, экономя место, и является чрезвычайно портативной и гибкой. Модель K 3 Classic Car, оснащенная пистолетом Quick Connect, 6-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power, грязеструйным аппаратом и фильтром для воды, идеально подходит для периодического использования и небольших загрязнений садовой мебели и садовых инструментов, велосипедов и других объектов. дом. Производительность по площади 25 м?/ч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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