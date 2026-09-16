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Chicago - Greatest Hits 1982-1989 (coloured) (0081227816261) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chicago - Greatest Hits 1982-1989 (coloured) (0081227816261) виниловая пластинка

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Chicago - Greatest Hits 1982-1989 (coloured) (0081227816261) виниловая пластинка - фото 1
Chicago - Greatest Hits 1982-1989 (coloured) (0081227816261) виниловая пластинка - фото 2
Chicago - Greatest Hits 1982-1989 (coloured) (0081227816261) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chicago
Альбом (сингл)
GREATEST HITS 1982-1989
Жанр
Jazz rock
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Chicago - Greatest Hits 1982-1989 (coloured) (0081227816261) виниловая пластинка - фото 1
  • Chicago - Greatest Hits 1982-1989 (coloured) (0081227816261) виниловая пластинка - фото 2
  • Chicago - Greatest Hits 1982-1989 (coloured) (0081227816261) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699253
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Chicago - Greatest Hits 1982-1989 (coloured) (0081227816261) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227816261]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chicago
Альбом (сингл)
GREATEST HITS 1982-1989
Жанр
Jazz rock
Трек-лист
Hard To Say Im Sorry / Get Away, Look Away, Stay The Night, Will You Still Love Mex, Love Me Tomorrow What Kind Of Man Would I Bex (Remix), Youre The Inspiration, I Dont Wanna Live Without Your Love, Hard Habit To Break, Along Comes The Woman, If She Would Have Been Faithful., We Can Last Forever
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chicago - Greatest Hits 1982-1989 (coloured) (0081227816261) виниловая пластинка

Greatest Hits 1982–1989 — альбом лучших хитов американской группы Chicago, выпущенный первоначально в 1989 году. Один из самых продаваемых альбомов Chicago выпущен ограниченным тиражом на виниле цвета Sea Blue.. 5-кратно платиновый сборник Greatest Hits включает такие хиты, как «Hard To Say Im Sorry», «Youre The Inspiration» и «Hard Habit To Break».

Отзывы о товаре Chicago - Greatest Hits 1982-1989 (coloured) (0081227816261) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227816261]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chicago
Альбом (сингл)
GREATEST HITS 1982-1989
Жанр
Jazz rock
Трек-лист
Hard To Say Im Sorry / Get Away, Look Away, Stay The Night, Will You Still Love Mex, Love Me Tomorrow What Kind Of Man Would I Bex (Remix), Youre The Inspiration, I Dont Wanna Live Without Your Love, Hard Habit To Break, Along Comes The Woman, If She Would Have Been Faithful., We Can Last Forever
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Greatest Hits 1982–1989 — альбом лучших хитов американской группы Chicago, выпущенный первоначально в 1989 году. Один из самых продаваемых альбомов Chicago выпущен ограниченным тиражом на виниле цвета Sea Blue.. 5-кратно платиновый сборник Greatest Hits включает такие хиты, как «Hard To Say Im Sorry», «Youre The Inspiration» и «Hard Habit To Break».
Самовывоз
Доставка
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Chicago - Greatest Hits 1982-1989 (coloured) (0081227816261) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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