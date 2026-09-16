Haim - Days Are Gone (coloured) (0602445618415) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
HAIM
Альбом (сингл)
Days Are Gone
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб.
В наличии
Код товара: 699246
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5 800 руб.
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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602445618415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
HAIM
Альбом (сингл)
Days Are Gone
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Falling, Forever, The Wire, If I Could Change Your Mind, Honey & I, If I Could Change Your Mind (Cerrone Funk Remix), Better Off, Send Me Down, Dont Save Me, Days Are Gone, My Song 5, So Slow, Let Me Go, Running If You Call My Name, Dont Save Me, Days Are Gone, My Song 5, Go Slow, Let Me Go, Running If You Call My Name, Forever (Giorgio Moroder Remix), Edge, Go Slow (Demo), Falling (Duke Dumont Remix), Dont Save Me (Cyril Hahm Remix), Forever (Giorgio Moroder Remix), If I Could Change Your Mind
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Haim - Days Are Gone (coloured) (0602445618415) виниловая пластинка
Days Are Gone — дебютный студийный альбом американского женского трио Haim, вышедший в сентябре 2013 года. Юбилейное, расширенное переиздание на двойном зеленом виниле. Ограниченный тираж.. Диск дебютировал на первом месте в Великобритании и на 6-м месте в американском хит-параде Billboard 200. Альбом был назван одним из 100 лучших дисков десятилетия журналом Pitchfork.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602445618415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
HAIM
Альбом (сингл)
Days Are Gone
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Falling, Forever, The Wire, If I Could Change Your Mind, Honey & I, If I Could Change Your Mind (Cerrone Funk Remix), Better Off, Send Me Down, Dont Save Me, Days Are Gone, My Song 5, So Slow, Let Me Go, Running If You Call My Name, Dont Save Me, Days Are Gone, My Song 5, Go Slow, Let Me Go, Running If You Call My Name, Forever (Giorgio Moroder Remix), Edge, Go Slow (Demo), Falling (Duke Dumont Remix), Dont Save Me (Cyril Hahm Remix), Forever (Giorgio Moroder Remix), If I Could Change Your Mind
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Days Are Gone — дебютный студийный альбом американского женского трио Haim, вышедший в сентябре 2013 года. Юбилейное, расширенное переиздание на двойном зеленом виниле. Ограниченный тираж.. Диск дебютировал на первом месте в Великобритании и на 6-м месте в американском хит-параде Billboard 200. Альбом был назван одним из 100 лучших дисков десятилетия журналом Pitchfork.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Haim - Days Are Gone (coloured) (0602445618415) виниловая пластинка - купить по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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