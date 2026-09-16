Warhaus - Karaoke Moon (5400863171834) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Warhaus
Альбом (сингл)
Karaoke Moon
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
В наличии
Код товара: 699243
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3 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863171834]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Warhaus
Альбом (сингл)
Karaoke Moon
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Where The Names Are Real, No Surprise, What Goes Up, Jim Morrison, Jacky N., Zero One Code, Hands Of A Clock, The Winning Numbers, I Want More, Emely
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Warhaus - Karaoke Moon (5400863171834) виниловая пластинка
Warhaus, сольный проект Маартена Деволдере, возвращается со своим четвертым студийным альбомом: "Karaoke Moon". Деволдере написал более 50 песен за два года, прошедших с предыдущего альбома Warhaus "Ha Ha Heartbreak". Но что сказал продюсер Джаспер Мекельберг, когда он представил ему демо? "Ты можешь сделать лучше, чем это". Затем две музыкальные родственные души провели девять интенсивных месяцев в студии на чердаке в Брюгге. Результатом стал самый захватывающий альбом Warhaus на сегодняшний день.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863171834]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Warhaus
Альбом (сингл)
Karaoke Moon
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Where The Names Are Real, No Surprise, What Goes Up, Jim Morrison, Jacky N., Zero One Code, Hands Of A Clock, The Winning Numbers, I Want More, Emely
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Warhaus, сольный проект Маартена Деволдере, возвращается со своим четвертым студийным альбомом: "Karaoke Moon". Деволдере написал более 50 песен за два года, прошедших с предыдущего альбома Warhaus "Ha Ha Heartbreak". Но что сказал продюсер Джаспер Мекельберг, когда он представил ему демо? "Ты можешь сделать лучше, чем это". Затем две музыкальные родственные души провели девять интенсивных месяцев в студии на чердаке в Брюгге. Результатом стал самый захватывающий альбом Warhaus на сегодняшний день.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Warhaus - Karaoke Moon (5400863171834) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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