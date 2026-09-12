Various Artists - Street Born (coloured) (8430717000284) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Street Born
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699222
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers ?
Barcode
[8430717000284]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Street Born
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Snoop Dogg Ft Dat Nigga Daz–Gin And Juice, Grandmaster Flash & Melle Mel–White Lines (Dont Do It), Naughty By Nature–O.P.P., Tone Loc–Wild Thing, Salt N Pepa–Push It, Afrika Bambaataa–Unity, Slick Rick–Childrens Story Sugarhill Gang–Rappers Delight, Naughty By Nature–Hip Hop Hooray, Coolio–Ganstas Paradise, Whodini–Freaks Come Out At Night, Aaron Harmon, Chancellor Warhol & Droop (2)–Natural Born Killers, Grandmaster Melle Mel–Rapmania, LL Cool J–Jingling Baby, Big Daddy Kane–I Get The Job Done,
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Street Born (coloured) (8430717000284) виниловая пластинка
Новые переиздания ассортимента известного лейбла.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитJefferson Starship - Gold (0603497853755) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитArt Blakey - Big Beat (5060397601902) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитDean Martin & Frank Sinatra - Sings Country & Western Classics (...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитJohn Lee Hooker - The Very Best Of (5060397601261) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитChuck Berry - Greatest Hits (5060397601421) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитLake & Palmer Emerson - Tarkus (4050538180053) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитChet Baker - Chet Baker (5711053021373) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитRadiorama - Desires And Vampires (0090204648832) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитSavage - Greatest Hits & Remixes (0090204709908) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитVarious Artists - Golden Chart Hits Of The 80S & 90S Vol.1 (0090...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитAstor Piazzolla - Nuestro Tiempo (8719039005857) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитMaria Callas - Sings Verdi At La Scala (8719039001583) виниловая...
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers ?
Barcode
[8430717000284]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Street Born
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Snoop Dogg Ft Dat Nigga Daz–Gin And Juice, Grandmaster Flash & Melle Mel–White Lines (Dont Do It), Naughty By Nature–O.P.P., Tone Loc–Wild Thing, Salt N Pepa–Push It, Afrika Bambaataa–Unity, Slick Rick–Childrens Story Sugarhill Gang–Rappers Delight, Naughty By Nature–Hip Hop Hooray, Coolio–Ganstas Paradise, Whodini–Freaks Come Out At Night, Aaron Harmon, Chancellor Warhol & Droop (2)–Natural Born Killers, Grandmaster Melle Mel–Rapmania, LL Cool J–Jingling Baby, Big Daddy Kane–I Get The Job Done,
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Новые переиздания ассортимента известного лейбла.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Various Artists - Street Born (coloured) (8430717000284) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Various Artists - Street Born (coloured) (8430717000284) виниловая пластинка