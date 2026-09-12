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Various Artists - Street Born (coloured) (8430717000284) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Street Born (coloured) (8430717000284) виниловая пластинка

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Various Artists - Street Born (coloured) (8430717000284) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Street Born (coloured) (8430717000284) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Street Born (coloured) (8430717000284) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Street Born
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Street Born (coloured) (8430717000284) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Street Born (coloured) (8430717000284) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Street Born (coloured) (8430717000284) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699222
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Характеристики

Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers ?
Barcode
[8430717000284]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Street Born
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Snoop Dogg Ft Dat Nigga Daz–Gin And Juice, Grandmaster Flash & Melle Mel–White Lines (Dont Do It), Naughty By Nature–O.P.P., Tone Loc–Wild Thing, Salt N Pepa–Push It, Afrika Bambaataa–Unity, Slick Rick–Childrens Story Sugarhill Gang–Rappers Delight, Naughty By Nature–Hip Hop Hooray, Coolio–Ganstas Paradise, Whodini–Freaks Come Out At Night, Aaron Harmon, Chancellor Warhol & Droop (2)–Natural Born Killers, Grandmaster Melle Mel–Rapmania, LL Cool J–Jingling Baby, Big Daddy Kane–I Get The Job Done,
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Street Born (coloured) (8430717000284) виниловая пластинка

Новые переиздания ассортимента известного лейбла.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers ?
Barcode
[8430717000284]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Street Born
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Snoop Dogg Ft Dat Nigga Daz–Gin And Juice, Grandmaster Flash & Melle Mel–White Lines (Dont Do It), Naughty By Nature–O.P.P., Tone Loc–Wild Thing, Salt N Pepa–Push It, Afrika Bambaataa–Unity, Slick Rick–Childrens Story Sugarhill Gang–Rappers Delight, Naughty By Nature–Hip Hop Hooray, Coolio–Ganstas Paradise, Whodini–Freaks Come Out At Night, Aaron Harmon, Chancellor Warhol & Droop (2)–Natural Born Killers, Grandmaster Melle Mel–Rapmania, LL Cool J–Jingling Baby, Big Daddy Kane–I Get The Job Done,
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Описание
Новые переиздания ассортимента известного лейбла.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
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Отзывы


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