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Orbital - A Beginner's Guide (5061017252467) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Orbital - A Beginner's Guide (5061017252467) виниловая пластинка

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Orbital - A Beginner&#039;s Guide (5061017252467) виниловая пластинка - фото 1
Orbital - A Beginner&#039;s Guide (5061017252467) виниловая пластинка - фото 2
Orbital - A Beginner&#039;s Guide (5061017252467) виниловая пластинка - фото 3
Orbital - A Beginner&#039;s Guide (5061017252467) виниловая пластинка - фото 4
Orbital - A Beginner&#039;s Guide (5061017252467) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Orbital
Альбом (сингл)
A Beginners Guide
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Orbital - A Beginner&#039;s Guide (5061017252467) виниловая пластинка - фото 1
  • Orbital - A Beginner&#039;s Guide (5061017252467) виниловая пластинка - фото 2
  • Orbital - A Beginner&#039;s Guide (5061017252467) виниловая пластинка - фото 3
  • Orbital - A Beginner&#039;s Guide (5061017252467) виниловая пластинка - фото 4
  • Orbital - A Beginner&#039;s Guide (5061017252467) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699216
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Характеристики

Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
London Records
Barcode
[5061017252467]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Orbital
Альбом (сингл)
A Beginners Guide
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Chime (Edit), Halcyon (Edit), Belfast (Edit), Satan (Spawn), The Box (Edit) Lush 3.1 (Edit), Beached (Edit), Are We Herex (Edit), Penelope Isles) (Edit), Style (Edit), Dirty Rat (Edit)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Orbital - A Beginner's Guide (5061017252467) виниловая пластинка

Британский электронный дуэт Orbital выпустил A Beginners Guide — сборник, включающий их классические треки со всех альбомов. Впервые «A Beginners Guide» представляет самые большие хиты Orbital в отредактированном виде в одной коллекции. Это для тех, кто, возможно, открыл для себя дуэт после их легендарного выступления на фестивале Glastonbury 2024, поймал их во время мирового тура в поддержку альбомов «Green» и «Brown» или просто полюбил трек, использованный в фильме (The Saint, Event Horizon, Spawn) и хочет узнать больше.В этом издании на виниле представлены самые популярные и лучшие треки Orbital, включая Chime, Belfast и Halcyon.

Отзывы о товаре Orbital - A Beginner's Guide (5061017252467) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
London Records
Barcode
[5061017252467]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Orbital
Альбом (сингл)
A Beginners Guide
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Chime (Edit), Halcyon (Edit), Belfast (Edit), Satan (Spawn), The Box (Edit) Lush 3.1 (Edit), Beached (Edit), Are We Herex (Edit), Penelope Isles) (Edit), Style (Edit), Dirty Rat (Edit)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Британский электронный дуэт Orbital выпустил A Beginners Guide — сборник, включающий их классические треки со всех альбомов. Впервые «A Beginners Guide» представляет самые большие хиты Orbital в отредактированном виде в одной коллекции. Это для тех, кто, возможно, открыл для себя дуэт после их легендарного выступления на фестивале Glastonbury 2024, поймал их во время мирового тура в поддержку альбомов «Green» и «Brown» или просто полюбил трек, использованный в фильме (The Saint, Event Horizon, Spawn) и хочет узнать больше.В этом издании на виниле представлены самые популярные и лучшие треки Orbital, включая Chime, Belfast и Halcyon.
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