Orbital - A Beginner's Guide (5061017252467) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Orbital - A Beginner's Guide (5061017252467) виниловая пластинка
Британский электронный дуэт Orbital выпустил A Beginners Guide — сборник, включающий их классические треки со всех альбомов. Впервые «A Beginners Guide» представляет самые большие хиты Orbital в отредактированном виде в одной коллекции. Это для тех, кто, возможно, открыл для себя дуэт после их легендарного выступления на фестивале Glastonbury 2024, поймал их во время мирового тура в поддержку альбомов «Green» и «Brown» или просто полюбил трек, использованный в фильме (The Saint, Event Horizon, Spawn) и хочет узнать больше.В этом издании на виниле представлены самые популярные и лучшие треки Orbital, включая Chime, Belfast и Halcyon.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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