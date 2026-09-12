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Характеристики
Тип товара
Монокуляры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699114
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Описание товара Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой
Собираетесь пройтись по новому туристическому маршруту или едете на очередную охотничью вылазку? Вам обязательно пригодится монокуляр Levenhuk Camo Pine 10x56 с сеткой. Он вполовину меньше классического полевого бинокля, что позволяет сэкономить место в походном рюкзаке. Модель оснащена большим светосильным объективом. В окуляре есть измерительные шкалы, которые можно использовать для расчета вертикальных и горизонтальных углов, высоты цели и расстояния до нее. Оптический прибор отлично проявит себя в непогоду: герметичный корпус не допустит попадания воды внутрь прибора, а азотное заполнение предотвратит запотевание линз.
Собираетесь пройтись по новому туристическому маршруту или едете на очередную охотничью вылазку? Вам обязательно пригодится монокуляр Levenhuk Camo Pine 10x56 с сеткой. Он вполовину меньше классического полевого бинокля, что позволяет сэкономить место в походном рюкзаке. Модель оснащена большим светосильным объективом. В окуляре есть измерительные шкалы, которые можно использовать для расчета вертикальных и горизонтальных углов, высоты цели и расстояния до нее. Оптический прибор отлично проявит себя в непогоду: герметичный корпус не допустит попадания воды внутрь прибора, а азотное заполнение предотвратит запотевание линз.
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