Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS
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Характеристики
Тип товара
Монокуляры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698925
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
15
Корпус
пластик
Увеличение
8х
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х8
Вес, г.
500
Описание товара Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS
Levenhuk Halo 20X PLUS – монокуляр с функцией ночного видения и широкими возможностями настройки под конкретные условия. Прибор оснащен инфракрасным осветителем с семью уровнями яркости для работы в слабом свете или в полной темноте – уровень пользователь устанавливает вручную, отталкиваясь от условий окружающей среды. Ночью при базовых настройках изображение будет выводиться в черно-белом цвете, днем картинка будет цветной или черно-белой – на выбор пользователя. Для дневного и ночного режимов можно использовать дополнительные эффекты: «светящийся зеленый» или «цветная пленка».
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
15
Корпус
пластик
Увеличение
8х
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Levenhuk Halo 20X PLUS – монокуляр с функцией ночного видения и широкими возможностями настройки под конкретные условия. Прибор оснащен инфракрасным осветителем с семью уровнями яркости для работы в слабом свете или в полной темноте – уровень пользователь устанавливает вручную, отталкиваясь от условий окружающей среды. Ночью при базовых настройках изображение будет выводиться в черно-белом цвете, днем картинка будет цветной или черно-белой – на выбор пользователя. Для дневного и ночного режимов можно использовать дополнительные эффекты: «светящийся зеленый» или «цветная пленка».
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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