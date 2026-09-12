Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM100
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Характеристики
Тип товара
Монокуляры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698920
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
35
Корпус
пластик
Увеличение
8x
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х12х9
Вес, г.
520
Описание товара Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM100
Levenhuk Atom Digital DNM100 – монокуляр ночного видения, который пригодится в любое время суток. И ночью, и днем, и в сумерках прибор формирует качественное изображение отдаленных объектов на увеличении 4 крата. Чтобы рассмотреть мелкие детали, можно воспользоваться цифровым зумом в диапазоне 1–8 крат. Это настоящая находка для охотников, любителей спортивного туризма и ориентирования, сотрудников охраны и спасательно-патрульных служб.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
35
Корпус
пластик
Увеличение
8x
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Levenhuk Atom Digital DNM100 – монокуляр ночного видения, который пригодится в любое время суток. И ночью, и днем, и в сумерках прибор формирует качественное изображение отдаленных объектов на увеличении 4 крата. Чтобы рассмотреть мелкие детали, можно воспользоваться цифровым зумом в диапазоне 1–8 крат. Это настоящая находка для охотников, любителей спортивного туризма и ориентирования, сотрудников охраны и спасательно-патрульных служб.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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