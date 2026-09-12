Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем
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Характеристики
Тип товара
Монокуляры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698928
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
20
Корпус
пластик
Увеличение
4х
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х14
Вес, кг.
1.42
Описание товара Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем
Монокуляр Levenhuk Halo NVM50 Helmet со стабилизацией (гироскопом) послужит для любой активности или работы в ночное время – охоты, спортивных соревнований, охраны, поисково-спасательных работ. В темноте и в сумерках он позволяет видеть объекты на расстоянии до 400 метров. При этом в дневное время прибор можно использовать как обычный монокуляр с цифровым зумом, дальность обзора будет неограниченной.
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Бренд
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
20
Корпус
пластик
Увеличение
4х
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Монокуляр Levenhuk Halo NVM50 Helmet со стабилизацией (гироскопом) послужит для любой активности или работы в ночное время – охоты, спортивных соревнований, охраны, поисково-спасательных работ. В темноте и в сумерках он позволяет видеть объекты на расстоянии до 400 метров. При этом в дневное время прибор можно использовать как обычный монокуляр с цифровым зумом, дальность обзора будет неограниченной.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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