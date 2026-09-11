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Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом

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Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом - фото 1
Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом - фото 2
Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом - фото 3
Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом - фото 4
Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом - фото 5
Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом - фото 6
Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом - фото 7
Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом - фото 8
Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом - фото 9
Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом - фото 10
Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом - фото 11
Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом - фото 12
Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом - фото 13
Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом - фото 14
Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
  • Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом - фото 1
  • Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом - фото 2
  • Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом - фото 3
  • Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом - фото 4
  • Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом - фото 5
  • Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом - фото 6
  • Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом - фото 7
  • Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом - фото 8
  • Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом - фото 9
  • Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом - фото 10
  • Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом - фото 11
  • Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом - фото 12
  • Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом - фото 13
  • Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом - фото 14
  • Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538656
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
20
Корпус
пластик
Увеличение
13х
Цвет корпуса
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
540

Описание товара Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом

Перед вами монокуляр ночного видения Levenhuk Discovery Night ML10 с цифровым увеличением и встроенным рекордером. Прибор можно применять не только ночью, но и днем – как обычный монокуляр. Монокуляр будет незаменим в походе и на ночной охоте, также его можно использовать для спортивного ориентирования и тактических игр в полевых условиях. Пригодится он и для выполнения профессиональных задач по охране территорий.

Отзывы о товаре Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом




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Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
20
Корпус
пластик
Увеличение
13х
Цвет корпуса
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Перед вами монокуляр ночного видения Levenhuk Discovery Night ML10 с цифровым увеличением и встроенным рекордером. Прибор можно применять не только ночью, но и днем – как обычный монокуляр. Монокуляр будет незаменим в походе и на ночной охоте, также его можно использовать для спортивного ориентирования и тактических игр в полевых условиях. Пригодится он и для выполнения профессиональных задач по охране территорий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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