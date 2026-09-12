Монокуляр цифровой ночного видения Veber Black Bird 5Х35HD
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Характеристики
Тип товара
Монокуляры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700621
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монокуляры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х9
Вес, г.
700
Описание товара Монокуляр цифровой ночного видения Veber Black Bird 5Х35HD
Veber Black Bird 5Х35HD – монокуляр с 5-кратным оптическим увеличением и 8-ступенчатым цифровым увеличением для наблюдения в условиях недостаточной освещенности. Благодаря CMOS сенсору с высокой чувствительностью и встроенному излучателю ИК-подсветки наблюдение можно вести как в дневных, так и ночных условиях. При слабом освещении проводить наблюдения можно на бесконечном расстоянии, а в полной темноте – на расстоянии до 200 метров.
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Veber Black Bird 5Х35HD – монокуляр с 5-кратным оптическим увеличением и 8-ступенчатым цифровым увеличением для наблюдения в условиях недостаточной освещенности. Благодаря CMOS сенсору с высокой чувствительностью и встроенному излучателю ИК-подсветки наблюдение можно вести как в дневных, так и ночных условиях. При слабом освещении проводить наблюдения можно на бесконечном расстоянии, а в полной темноте – на расстоянии до 200 метров.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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