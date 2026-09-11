Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x
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Характеристики
Тип товара
Монокуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 489500
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монокуляр
Диаметр объектива
33
Корпус
пластик
Увеличение
13 x
Футляр/чехол в комплекте
нет
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, кг.
1
Описание товара Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x
Levenhuk Halo 13x — это монокуляр ночного видения, оборудованный цифровым преобразователем. Он не боится засветки, поэтому может использоваться и как цифровой, и как обычный прибор: днем гаджет будет показывать цветное изображение, а в темноте — черно-белое. Оптика монокуляра представлена стеклянными элементами с покрытием из диоксида кремния, что обеспечивает четкое и контрастное изображение при любом уровне освещенности. Прибор можно использовать для охоты, тактических наблюдений или изучения местности, днем дальность обзора не ограничена. В условиях полной темноты дальность обнаружения — до 300 м.
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Бренд
Тип товара
Монокуляр
Диаметр объектива
33
Корпус
пластик
Увеличение
13 x
Футляр/чехол в комплекте
нет
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Levenhuk Halo 13x — это монокуляр ночного видения, оборудованный цифровым преобразователем. Он не боится засветки, поэтому может использоваться и как цифровой, и как обычный прибор: днем гаджет будет показывать цветное изображение, а в темноте — черно-белое. Оптика монокуляра представлена стеклянными элементами с покрытием из диоксида кремния, что обеспечивает четкое и контрастное изображение при любом уровне освещенности. Прибор можно использовать для охоты, тактических наблюдений или изучения местности, днем дальность обзора не ограничена. В условиях полной темноты дальность обнаружения — до 300 м.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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