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Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000

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Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 - фото 1
Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 - фото 2
Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 - фото 3
Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 - фото 4
Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 - фото 5
Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 - фото 6
Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 - фото 7
Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 - фото 8
Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 - фото 9
Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 - фото 10
Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 - фото 11
Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 - фото 12
Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 - фото 13
Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 - фото 14
Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
  • Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 - фото 1
  • Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 - фото 2
  • Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 - фото 3
  • Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 - фото 4
  • Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 - фото 5
  • Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 - фото 6
  • Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 - фото 7
  • Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 - фото 8
  • Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 - фото 9
  • Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 - фото 10
  • Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 - фото 11
  • Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 - фото 12
  • Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 - фото 13
  • Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 - фото 14
  • Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
219 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698922
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
35
Корпус
пластик
Увеличение
8x
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х20
Вес, кг.
1.88

Описание товара Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000

Levenhuk Fatum Z1000 – это тепловизионный монокуляр с оптическим и цифровым увеличением, водозащищенным корпусом и профессиональным сенсором 640x480 пикс. С его помощью автомобиль можно обнаружить на расстоянии до 2800 метров, а человека – на расстоянии до 1400 метров. Прибор отлично работает по любым тепловым целям: как живым, так и техногенным. Для него не существует помех вроде камуфляжа, маскировочного окраса, тумана и проч. Это делает его отличным выбором для ночной охоты, патрулирования территорий и границ, поисковых операций и решения многих других задач в городских условиях и на природе.

Отзывы о товаре Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
35
Корпус
пластик
Увеличение
8x
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk Fatum Z1000 – это тепловизионный монокуляр с оптическим и цифровым увеличением, водозащищенным корпусом и профессиональным сенсором 640x480 пикс. С его помощью автомобиль можно обнаружить на расстоянии до 2800 метров, а человека – на расстоянии до 1400 метров. Прибор отлично работает по любым тепловым целям: как живым, так и техногенным. Для него не существует помех вроде камуфляжа, маскировочного окраса, тумана и проч. Это делает его отличным выбором для ночной охоты, патрулирования территорий и границ, поисковых операций и решения многих других задач в городских условиях и на природе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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