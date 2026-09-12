Штатив Ermenrich PLT30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Материал
алюминий, пластик
Количество секций в штанге
2
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная рабочая высота, см
93
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
158
Длина в сложенном состоянии, см
92
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699108
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Материал
алюминий, пластик
Количество секций в штанге
2
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная рабочая высота, см
93
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
158
Длина в сложенном состоянии, см
92
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х85х16
Вес, кг.
2.64
Описание товара Штатив Ermenrich PLT30
Телескопический штатив Ermenrich PLT30 предназначен для установки приборов, как то: геодезических, строительных, измерительных. На головке штатива установлен разъем 5/8. Ножки и головка изготовлены из алюминия, у конструкции есть элементы из прочного пластика. Штатив легко устанавливается в мягкий грунт благодаря заостренным упорам.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Материал
алюминий, пластик
Количество секций в штанге
2
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная рабочая высота, см
93
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
158
Длина в сложенном состоянии, см
92
Страна производитель
Китай
Телескопический штатив Ermenrich PLT30 предназначен для установки приборов, как то: геодезических, строительных, измерительных. На головке штатива установлен разъем 5/8. Ножки и головка изготовлены из алюминия, у конструкции есть элементы из прочного пластика. Штатив легко устанавливается в мягкий грунт благодаря заостренным упорам.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Штатив Ermenrich PLT30 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Штатив Ermenrich PLT30