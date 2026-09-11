Описание товара Штатив Levenhuk Level BASE TR30

Levenhuk Level BASE TR30 – легкий и компактный в сложенном состоянии штатив, который удобно брать с собой в поездки. Он устойчивый, сделан из металла и выдерживает нагрузку до 8 кг, поэтому подходит для установки крупногабаритного и тяжелого оборудования. На штативе можно крепить фото- и видеотехнику, оптические приборы и любые другие приборы с резьбовым креплением 1/4 дюйма. В комплектацию включен чехол для переноски и хранения штатива. Перемещение штативной головки осуществляет по двум осям: в горизонтальной плоскости на 360°, а также вверх и вниз. К тому же можно откидывать вбок установочную площадку – на угол до 90°. На всех осях есть фиксаторы в виде винтов-барашков. Благодаря этому у пользователя появляется много свободы – установленный на штатив прибор можно зафиксировать во множестве разных положений. Для выбора подходящей высоты тоже доступно несколько вариантов. Во-первых, можно выдвинуть или задвинуть ножки. Так как они оборудованы быстрозажимными флип-замками, эта регулировка осуществляется быстро и без усилий. Также можно поднять центральную штангу – для этого используется отдельная ручка. Обратите внимание: максимальная высота штатива составляет 700 мм. На крюк центральной штанги можно вешать утяжелитель, который придаст большую устойчивость всей конструкции. А пузырьковый уровень штатива упростит выравнивание по линии горизонта.