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Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021

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Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 1
Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 2
Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 3
Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 4
Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 5
Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 6
Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 7
Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 8
Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 9
Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив наплечный
Материал
алюминий/сталь
Максимальная нагрузка, кг
15
Длина в сложенном состоянии, см
30
  • Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 1
  • Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 2
  • Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 3
  • Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 4
  • Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 5
  • Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 6
  • Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 7
  • Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 8
  • Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 9
  • Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230815
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штатив наплечный
Материал
алюминий/сталь
Максимальная нагрузка, кг
15
Длина в сложенном состоянии, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х17х9
Вес, кг.
1.3

Описание товара Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021

Многофункциональное устройство, которое в различных конфигурациях можно использовать, как наплечный штатив, плечевой упор, «клетку» для съемки с нижней точки и т. д. Основа конструкции сделана из стали, окрашенной порошковой эмалью, с перфорацией для облегчения веса. При использовании в качестве наплечного штатива max расстояние между ручками составляет 400 мм (регулируется), длина ручек 210 мм. Снизу и сверху в ручках имеются отверстия 1/4 дюйма для крепления дополнительных аксессуаров (осветителей, микрофона и т. д.) Благодаря подвижному винту 1/4 дюйма камера может передвигаться по площадке штатива в пределах 70 мм. Отверстия 1/4 дюйма в торцах всех обтянутым плотным поролоном частей позволяют закреплять противовес и устанавливать SVS-21 с камерой на штатив. Мощные барашки из инженерного пластика надежно фиксируют сопрягаемые части изделия, установленного в выбранной конфигурации.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штатив наплечный
Материал
алюминий/сталь
Максимальная нагрузка, кг
15
Длина в сложенном состоянии, см
30
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональное устройство, которое в различных конфигурациях можно использовать, как наплечный штатив, плечевой упор, «клетку» для съемки с нижней точки и т. д. Основа конструкции сделана из стали, окрашенной порошковой эмалью, с перфорацией для облегчения веса. При использовании в качестве наплечного штатива max расстояние между ручками составляет 400 мм (регулируется), длина ручек 210 мм. Снизу и сверху в ручках имеются отверстия 1/4 дюйма для крепления дополнительных аксессуаров (осветителей, микрофона и т. д.) Благодаря подвижному винту 1/4 дюйма камера может передвигаться по площадке штатива в пределах 70 мм. Отверстия 1/4 дюйма в торцах всех обтянутым плотным поролоном частей позволяют закреплять противовес и устанавливать SVS-21 с камерой на штатив. Мощные барашки из инженерного пластика надежно фиксируют сопрягаемые части изделия, установленного в выбранной конфигурации.


Теги товара: алюминиевые
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Отзывы


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