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Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021

Артикул: 230815
  • Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 1
  • Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 2
  • Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 3
  • Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 4
  • Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 5
  • Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 6
  • Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 7
  • Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 8
  • Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 9
  • Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 10
Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 1
Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 2
Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 3
Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 4
Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 5
Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 6
Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 7
Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 8
Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 9
Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - фото 10
3 900 руб. 
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+ 114 КэтКоинов
Артикул: 230815
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараШтатив наплечный
Максимальная нагрузка, кг15
Материалалюминий/сталь
Длина в сложенном состоянии, см30
Вес, кг1.1
Многофункциональное устройство, которое в различных конфигурациях можно использовать, как наплечный штатив, плечевой упор, «клетку» для съемки с нижней точки и т. д. Основа конструкции сделана из стали, окрашенной порошковой эмалью, с перфорацией для облегчения веса. При использовании в качестве наплечного штатива max расстояние между ручками составляет 400 мм (регулируется), длина ручек 210 мм. Снизу и сверху в ручках имеются отверстия 1/4 дюйма для крепления дополнительных аксессуаров (осветителей, микрофона и т. д.) Благодаря подвижному винту 1/4 дюйма камера может передвигаться по площадке штатива в пределах 70 мм. Отверстия 1/4 дюйма в торцах всех обтянутым плотным поролоном частей позволяют закреплять противовес и устанавливать SVS-21 с камерой на штатив. Мощные барашки из инженерного пластика надежно фиксируют сопрягаемые части изделия, установленного в выбранной конфигурации.


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Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 3900 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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