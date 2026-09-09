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Характеристики
Тип товара
Штатив наплечный
Материал
алюминий/сталь
Максимальная нагрузка, кг
15
Длина в сложенном состоянии, см
30
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230815
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Описание товара Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021
Многофункциональное устройство, которое в различных конфигурациях можно использовать, как наплечный штатив, плечевой упор, «клетку» для съемки с нижней точки и т. д. Основа конструкции сделана из стали, окрашенной порошковой эмалью, с перфорацией для облегчения веса. При использовании в качестве наплечного штатива max расстояние между ручками составляет 400 мм (регулируется), длина ручек 210 мм. Снизу и сверху в ручках имеются отверстия 1/4 дюйма для крепления дополнительных аксессуаров (осветителей, микрофона и т. д.) Благодаря подвижному винту 1/4 дюйма камера может передвигаться по площадке штатива в пределах 70 мм. Отверстия 1/4 дюйма в торцах всех обтянутым плотным поролоном частей позволяют закреплять противовес и устанавливать SVS-21 с камерой на штатив. Мощные барашки из инженерного пластика надежно фиксируют сопрягаемые части изделия, установленного в выбранной конфигурации.
Многофункциональное устройство, которое в различных конфигурациях можно использовать, как наплечный штатив, плечевой упор, «клетку» для съемки с нижней точки и т. д. Основа конструкции сделана из стали, окрашенной порошковой эмалью, с перфорацией для облегчения веса. При использовании в качестве наплечного штатива max расстояние между ручками составляет 400 мм (регулируется), длина ручек 210 мм. Снизу и сверху в ручках имеются отверстия 1/4 дюйма для крепления дополнительных аксессуаров (осветителей, микрофона и т. д.) Благодаря подвижному винту 1/4 дюйма камера может передвигаться по площадке штатива в пределах 70 мм. Отверстия 1/4 дюйма в торцах всех обтянутым плотным поролоном частей позволяют закреплять противовес и устанавливать SVS-21 с камерой на штатив. Мощные барашки из инженерного пластика надежно фиксируют сопрягаемые части изделия, установленного в выбранной конфигурации.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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