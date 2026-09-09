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Видеоштатив GreenBean VideoCraft - 316 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеоштатив GreenBean VideoCraft - 316

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Видеоштатив GreenBean VideoCraft - 316
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная рабочая высота, см
60
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
165
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232345
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная рабочая высота, см
60
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
165
Длина в сложенном состоянии, см
66
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х14х14
Вес, кг.
2.9

Описание товара Видеоштатив GreenBean VideoCraft - 316

Самый легкий видеоштатив из ассортимента GreenBean, вес всего 2,1 кг. Максимальная нагрузка 3 кг, высота штатива до 1,65 м. Флюидная несъемная видеоголова изготовлена из ударопрочного пластика ABS. Независимая регулировка демпфирования по горизонтали и вертикали создает необходимое усилие, противостоящее нежелательным рывкам при панорамировании. Быстросъемная площадка с винтом 1/4. В основание штатива встроен пузырьковый уровень, который поможет выставить горизонт на неровной поверхности. Трехсекционные ноги с верхней растяжкой, прочно соединяются между собой клипсовыми зажимами. Резиновые опоры ног на шаровом основании, для устойчивости на неровных поверхностях.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Видеоштатив GreenBean VideoCraft - 316




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная рабочая высота, см
60
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
165
Длина в сложенном состоянии, см
66
Страна производитель
Китай
Описание
Самый легкий видеоштатив из ассортимента GreenBean, вес всего 2,1 кг. Максимальная нагрузка 3 кг, высота штатива до 1,65 м. Флюидная несъемная видеоголова изготовлена из ударопрочного пластика ABS. Независимая регулировка демпфирования по горизонтали и вертикали создает необходимое усилие, противостоящее нежелательным рывкам при панорамировании. Быстросъемная площадка с винтом 1/4. В основание штатива встроен пузырьковый уровень, который поможет выставить горизонт на неровной поверхности. Трехсекционные ноги с верхней растяжкой, прочно соединяются между собой клипсовыми зажимами. Резиновые опоры ног на шаровом основании, для устойчивости на неровных поверхностях.


Теги товара: алюминиевые
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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