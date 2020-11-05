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Видеоштатив GreenBean VideoCraft - 316

Артикул: 232345
Видеоштатив GreenBean VideoCraft - 316
5 220 руб. 
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+ 109 КэтКоинов
Артикул: 232345
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGreenBean
Тип товараТрипод напольный
Максимальная нагрузка, кг3
Головка в комплектеесть
Сменная площадкаесть
Материалалюминий
Уровеньесть
Длина в сложенном состоянии, см66
Минимальная рабочая высота, см60
Количество секций в штанге3
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см165
Вес, кг2.1
Самый легкий видеоштатив из ассортимента GreenBean, вес всего 2,1 кг. Максимальная нагрузка 3 кг, высота штатива до 1,65 м. Флюидная несъемная видеоголова изготовлена из ударопрочного пластика ABS. Независимая регулировка демпфирования по горизонтали и вертикали создает необходимое усилие, противостоящее нежелательным рывкам при панорамировании. Быстросъемная площадка с винтом 1/4. В основание штатива встроен пузырьковый уровень, который поможет выставить горизонт на неровной поверхности. Трехсекционные ноги с верхней растяжкой, прочно соединяются между собой клипсовыми зажимами. Резиновые опоры ног на шаровом основании, для устойчивости на неровных поверхностях.


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Самовывоз невозможен
Видеоштатив GreenBean VideoCraft - 316 - купить по цене 5220 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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