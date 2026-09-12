Штатив Falcon Eyes Travel PRO 417BHP
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Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
3.5
Минимальная рабочая высота, см
44
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
166.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700704
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
3.5
Минимальная рабочая высота, см
44
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
166.5
Длина в сложенном состоянии, см
53.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х8х8
Вес, кг.
1.1
Описание товара Штатив Falcon Eyes Travel PRO 417BHP
Falcon Eyes Travel PRO 417BHP – портативный штатив серии Travel с шаровой панорамирующей головкой и регулируемой по высоте центральной колонной. Трипод высотой от 44 до 166 см предназначен для крепления цифровых фото- видеокамер весом до 3.5 кг. Travel PRO 417BHP позволяет быстро установить и зафиксировать камеру в горизонтальном или вертикальном положении
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Теги товара: алюминиевые
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Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
3.5
Минимальная рабочая высота, см
44
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
166.5
Длина в сложенном состоянии, см
53.2
Страна производитель
Китай
Falcon Eyes Travel PRO 417BHP – портативный штатив серии Travel с шаровой панорамирующей головкой и регулируемой по высоте центральной колонной. Трипод высотой от 44 до 166 см предназначен для крепления цифровых фото- видеокамер весом до 3.5 кг. Travel PRO 417BHP позволяет быстро установить и зафиксировать камеру в горизонтальном или вертикальном положении
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Штатив Falcon Eyes Travel PRO 417BHP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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