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Штатив Falcon Eyes Silver line 414 3D-1

Артикул: 230826
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 414 3D-1 - фото 1
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 414 3D-1 - фото 2
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 414 3D-1 - фото 3
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 414 3D-1 - фото 4
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 414 3D-1 - фото 5
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 414 3D-1 - фото 6
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 414 3D-1 - фото 7
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 414 3D-1 - фото 8
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 414 3D-1 - фото 9
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 414 3D-1 - фото 10
Штатив Falcon Eyes Silver line 414 3D-1 - фото 1
Штатив Falcon Eyes Silver line 414 3D-1 - фото 2
Штатив Falcon Eyes Silver line 414 3D-1 - фото 3
Штатив Falcon Eyes Silver line 414 3D-1 - фото 4
Штатив Falcon Eyes Silver line 414 3D-1 - фото 5
Штатив Falcon Eyes Silver line 414 3D-1 - фото 6
Штатив Falcon Eyes Silver line 414 3D-1 - фото 7
Штатив Falcon Eyes Silver line 414 3D-1 - фото 8
Штатив Falcon Eyes Silver line 414 3D-1 - фото 9
Штатив Falcon Eyes Silver line 414 3D-1 - фото 10
4 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 230826
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БрендFalcon Eyes
Тип товараТрипод напольный
Максимальная нагрузка, кг4
Головка в комплектеесть
Сменная площадкаесть
Материалалюминий
Уровеньесть
Длина в сложенном состоянии, см62
Минимальная рабочая высота, см45.5
Количество секций в штанге3
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см158
Вес, кг2.05
Штативы Silver Line разрабатывались для фотографов-энтузиастов, для которых важно оптимальное сочетание цена-качество. Поэтому данная серия обладает рядом конкурентных преимуществ. Прочные и легкие алюминиевые ноги и основание, выполненное из алюминиево-магниевого сплава. Реверсивная центральная колонна и несколько положений фиксации ширины ног, клипсовые зажимы с регулировкой усилия и вспененные поролоновые накладки на ножках для комфортного использования.


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